Nemecký oceliarsky gigant Thyssenkrupp si po štvrťročných výsledkoch pripísal 10 % 📈

Akcie spoločnosti Thyssenkrupp (TKA.DE) dnes vzrástli o 10 % po tom, čo spoločnosť oznámila o niečo lepšie finančné výsledky, než sa predpokladalo, a prekvapila výškou dividendy. Na budúci rok najväčší nemecký výrobca ocele a námorných lodí očakáva čistý zisk vo výške 100 až 500 mil. eur. Záver finančného roka pre spoločnosť dopadol lepšie, ako sa očakávalo; spoločnosť vykázala o 32 % vyšší zisk pred zdanením (EBIT), ako sa predpokladalo.

Ukázalo sa, že prognózy na rok 2025 sú mierne pod prognózami (najmä na strane očakávaného voľného peňažného toku), ale trh sa o akcie spoločnosti zaujímal, nepriamo aj vďaka silnému rastu spoločnosti Rheinmetall, ktorá ešte v lete naznačila, že by sa mohla usilovať o prevzatie námorného segmentu spoločnosti Thyssenkrupp. Lepšie výsledky spoločnosť pripísala silným pozíciám v sektore námorných a materiálových služieb, ktoré vykompenzovali slabé výsledky spoločnosti v oceliarskej Európe.

Spoločnosť Thyssenkrupp očakáva vo fiškálnom roku 2024/2025 rast tržieb o 0 % až 3 %. Spoločnosť vo výhľade odhaduje upravený Ebit vo výške 600 mil. eur až 1 mld. eur oproti prognóze agentúry Bloomberg vo výške 820 mil. eur a čistý zisk vo výške 100 mil. eur až 500 mil. eur oproti očakávaným 595,2 mil. eur. Dividenda na akciu by mala tento rok predstavovať 0,15 EUR na akciu, pričom sa očakávalo 0,12 EUR; čistá strata by mala dosiahnuť 1,51 mld. eur (očakávaných 347,5 mil. eur). V dôsledku toho strata na akciu predstavuje 3,3 EUR oproti predpokladaným 0,3 EUR. Tržby vo fiškálnom polroku klesli na 35 mld. eur; odhad bol 34,87 mld. eur (pokles o -6,6 %).

Tržby európskej oceliarskej jednotky: EUR, -13% r/r; odhady 10,62 mld.

Tržby z predaja materiálových služieb: EUR, -11 % r/r, odhad 12,36 mld.

Tržby z predaja automobilovej techniky: 7,54 mld. eur, -4,7 % r/r

Predaj námorných systémov: 2,12 miliardy EUR, +16 % r/r

Predaj dekarbonizačných technológií (chemikálie): 3,85 miliardy EUR

Upravený hospodársky výsledok 567 mil. EUR, -19 % r/r, odhady 525,5 mil.

Upravený EBIT európskej oceliarskej jednotky 261 mil. EUR, -18 % r/r

Upravený Ebit materiálových služieb 204 mil. EUR, +15 % r/r

Upravený Ebit automobilovej technológie 245 mil. EUR, -7,9 % r/r

Upravený Ebit námorných systémov 125 mil., +71 % r/r

Decarbon Technologies upravená strata Ebit 54 mil.

Napriek odstúpeniu spoločnosti Carlyle z výberového konania je Thyssenkrupp naďalej odhodlaný nájsť samostatné riešenie pre sektor námorných systémov (spin-off, priemyselné partnerstvá). Spoločnosť naďalej rokuje s nemeckou vládou

o možnej účasti štátu. Proces predaja spoločnosti Automation Engineering bol zatiaľ pozastavený; namiesto toho spoločnosť plánuje do roku 2026 postupne ukončiť svoju činnosť v oblasti pohonných jednotiek v Brémach.

Thysenkrupp (TKA.DE) zaujíma D1

Akcie Thysenkruppu od letného minima vzrástli už o takmer 40 %, pričom hlavnou rezistenciou je priemer EMA200; jeho prípadný test by znamenal ďalší 10 % nárast akcií, ktoré sa postupne vracajú do priazne investorov - uvidíme však, na ako dlho a či sa Thyssenkrupp skutočne ukáže ako nepriamy príjemca širších nemeckých programov obrany a výroby munície; tieto aspekty môžu určite predstavovať podhodnotený potenciál v ocenení, hoci aj keby sa naplnili - investorom sa nepáči dlhotrvajúca slabosť "komerčného" podnikania skupiny, ktoré do veľkej miery závisí od prosperity európskej ekonomiky.



Zdroj: xStation5

Ocenenie spoločnosti Thyssenkrupp na úrovni 3,2 forwardového PE pomeru je nízke a odráža určitý potenciál rastu v prípade, že sa naplní scenár oživenia reindustrializácie Nemecka; podpora by mohla pochádzať predovšetkým z obranného priemyslu a potenciálne väčšieho objemu objednávok. Obchod s komerčnou oceľou sa oslabuje, pričom ostatné obchodné odvetvia sotva "kompenzujú" slabšie výsledky spoločnosti v tejto oblasti. Spoločnosť Marine Systems zvýšila počet nevybavených objednávok vďaka rozšíreniu dvoch existujúcich objednávok v sektore ponoriek a vyššiemu záujmu v sektore námornej elektroniky.



Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.