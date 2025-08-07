Dennie zhrnutie: Wall Street vymazáva zisky; libra posilňuje po rozhodnutí BoE (07.08.2025)

- Americké akciové indexy ukončujú dnešnú seansu v oveľa horšej nálade, než s akou začínali. Všetky hlavné futures kontrakty reprezentujúce kľúčové indexy vymazali ranné zisky a aktuálne sa počas dňa obchodujú v záporných číslach. Index US100 stráca 0,05 %, US500 klesá o 0,45 % a US2000 oslabuje o 0,9 %.
- Akcie spoločnosti Eli Lilly dnes klesajú o viac než 14 % po sklamaní z výsledkov klinickej štúdie nového perorálneho lieku na chudnutie.
- Intel sa ocitol v centre kontroverzie po tom, čo americký prezident Trump na platforme Truth Social vyzval na okamžitú rezignáciu generálneho riaditeľa spoločnosti, ktorého označil za „vysoko zaujatého.“ V reakcii na tento politický zásah a nedávnu analýzu údajných väzieb šéfa Intelu na Čínu klesajú akcie firmy pred otvorením burzy o 4,4 %.
- USA zverejnili ďalšie makroekonomické údaje, ktoré naznačujú zhoršujúcu sa situáciu na trhu práce. Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti prekvapil vyššou hodnotou, čo by teoreticky mohlo podporiť zníženie sadzieb zo strany Fedu v septembri.
- Európske trhy ukončili štvrtkovú seansu so solídnymi ziskami. Na čele bol nemecký DAX s nárastom o 1,1 %, nasledovaný indexom CAC40, ktorý vzrástol o 1 %. Švajčiarsky index pridal 0,8 % a IT40 vzrástol o 0,9 %. Najhoršie si viedol britský FTSE 100, ktorý klesol o 0,7 %.
- Bank of England znížila úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Rozhodnutie bolo v súlade s očakávaniami trhu, no samotné hlasovanie bolo oveľa jastrabejšie, než sa očakávalo. Trh počítal s pomerom hlasov 7:2 v prospech zníženia, avšak konečný výsledok hlasovania bol 5:4 (päť za zníženie, štyria za ponechanie sadzieb).
- Na devízovom trhu sa dnes veľmi dobre darí britskej libre (v reakcii na rozhodnutie BoE) a novozélandskému doláru. Naopak, pod zvýšeným tlakom sú euro a švajčiarsky frank.
- Zlato dnes rastie o 0,7 %, čo podporuje trh drahých kovov v prostredí klesajúcich akciových indexov. Cena striebra si pripisuje 0,84 %.
- Správa EIA naznačila oveľa menší nárast zásob plynu, než sa očakávalo. Pri pohľade na sezónnosť vývoja zásob sa nachádzame v období, kedy by zásoby plynu mali štandardne rásť. Prudké spomalenie rastu v porovnaní s predchádzajúcim týždňom (keď zásoby stúpli o 48 miliárd kubických stôp) sa tak premietlo do silnej reakcie na trhu s plynom.
- Na trhu s kryptomenami pozorujeme mierne zlepšenie sentimentu. Prezident Donald Trump podpíše výkonné nariadenie, ktoré uľahčí investovanie prostriedkov z dôchodkových plánov 401(k) do alternatívnych aktív, ako sú private equity, nehnuteľnosti, kryptomeny a iné alternatívne fondy. Nariadenie poveruje ministerstvo práce a ďalšie agentúry vrátane SEC, aby prehodnotili a upravili pravidlá tak, aby umožnili širší prístup k týmto aktívam v dôchodkových plánoch – čím by sa mohol otvoriť trh v hodnote približne 12,5 bilióna USD.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.