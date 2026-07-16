Netflix: výsledky za Q2 2026 splnili očakávania, ale výhľad sklamal 📉 Akcie v aftermarkete klesajú

Netflix dnes po uzavretí amerického trhu zverejnil výsledky za druhý štvrťrok 2026. Tržby za Q2 dosiahli 12,6 miliardy dolárov, čo je v súlade s interným odhadom spoločnosti a predstavuje medziročný rast o 13 % (+12 % v menovo neutrálnom vyjadrení). Prevádzkový zisk za Q2 dosiahol 4,2 miliardy dolárov, medziročne o 11 % vyššie, pričom prevádzková marža dosiahla 33,4 % oproti 34,1 % v rovnakom období minulého roka. Upravený zisk na akciu za štvrťrok bol 0,80 dolára oproti 0,72 dolára v Q2 2025. Trh pred výsledkami počítal s EPS na úrovni približne 0,79 dolára a tržbami okolo 12,58 miliardy dolárov — samotné čísla teda očakávania splnili alebo mierne prekonali.
Napriek tomu akcie v aftermarkete klesajú a dôvod je jasný: výhľad. Pre tretí štvrťrok manažment očakáva rast tržieb o 12 % (11 % v menovo neutrálnom vyjadrení) a prevádzkovú maržu 33,2 % oproti 28,2 % v rovnakom období minulého roka. Tieto čísla sú síce medziročne lepšie, no nespĺňajú to, čo trh dúfal počuť — teda zrýchlenie tempa. Konsenzus analytikov počítal s tým, že Q2 bude najslabším štvrťrokom z hľadiska tempa rastu tržieb za viac ako rok. Výhľad pre Q3 tento trend výraznejšie nevyvrátil. Kľúčovým kontextom je aj fakt, že Netflix ukončil zverejňovanie pravidelných údajov o počte predplatiteľov — Q1 2026 bol posledným štvrťrokom, kedy bola táto metrika zdieľaná. Namiesto toho sa spoločnosť bude naďalej opierať o regionálne údaje o tržbách. Táto zmena znižuje transparentnosť reportingu a pridáva investorom neistotu.
Za poklesom akcií stojí aj širší kontext roku 2026. Akcie Netflix sa pred výsledkami dostali na 18-mesačné minimum a za posledných 12 mesiacov stratili približne 40 %, pričom v roku 2026 klesli o 21 % — skepticizmus investorov sa sústredil na zapojenie používateľov, konkurenciu a akvizície. Kľúčová debata medzi investormi sa točí okolo toho, či súčasný príbeh Netflixu hovorí o výzvach v oblasti zapojenia divákov v konkurencii YouTube, alebo o rastúcom reklamnom potenciáli. Samotné Q2 nebolo z hľadiska obsahu výnimočným štvrťrokom — časť sledovanosti odčerpal v júni Svetový pohár a Bloomberg informoval, že u mnohých seriálov dochádza k strmým prepadom sledovanosti medzi prvou a druhou sériou.
Na strane rastových pák zostáva reklamný biznis. Netflix skôr oznámil, že je na ceste k dosiahnutiu 3 miliárd dolárov reklamných tržieb v roku 2026, čo by znamenalo ich zdvojenie medziročne. Reklamný tier teraz oslovuje viac ako 250 miliónov mesačne aktívnych divákov a tvorí viac ako 60 % nových registrácií.
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