Nexstar kupuje spoločnosť Tegna za 6,2 miliardy dolárov: vytvára sa najväčšia sieť lokálnych televízií v USA

Spoločnosť Nexstar Media Group oznámila dohodu o akvizícii svojho konkurenta Tegna v hotovostnej transakcii v hodnote 6,2 miliardy dolárov. Nexstar zaplatí 22 dolárov za akciu, vrátane čistého dlhu a nákladov súvisiacich s transakciou. Týmto krokom vznikne najväčšia sieť lokálnych televíznych staníc v Spojených štátoch.
Zväčšenie rozsahu a dosahu
Akvizíciou získa Nexstar 64 staníc v 51 trhoch, čím doplní svoje súčasné portfólio viac než 200 staníc v 116 trhoch. Spoločná prevádzka bude pokrývať približne 80 % amerických domácností s televíziou, čím si Nexstar zabezpečí bezkonkurenčné postavenie na trhu.
Regulácia a financovanie
Transakcia prebieha v priaznivom regulačnom prostredí. Federálna komunikačná komisia (FCC) pod vedením Brendana Carra zrušila takmer všetky zastarané pravidlá pre vysielanie a súd nedávno zrušil aj obmedzenie vlastníctva „top 4“ staníc, čo výrazne zvyšuje šancu na schválenie fúzie.
Nexstar očakáva ročné úspory vo výške 300 miliónov dolárov vďaka synergiám. Súčasťou dohody sú aj ochranné klauzuly: 125 miliónov dolárov by zaplatil Nexstar, ak by transakciu zablokovali regulátori, a 120 miliónov dolárov by zaplatila Tegna v prípade prijatia konkurenčnej ponuky.
Strategický význam v kontexte trhu
Táto fúzia zapadá do širšieho trendu konsolidácie v mediálnom sektore, ktorý reaguje na meniace sa správanie divákov – najmä na ústup od kábloviek a rast streamovacích služieb. Nexstar si tým posilní pozíciu pri vyjednávaniach s inzerentmi a poskytovateľmi TV služieb a bude lepšie konkurovať technologickým a mediálnym gigantom.
Časový plán a konkurenčné ponuky
Akvizícia by mala byť ukončená v druhej polovici roka 2026, podlieha však schváleniu akcionármi a regulačnými orgánmi. Zaujímavosťou je, že spoločnosť Sinclair Broadcast Group údajne predložila konkurenčnú ponuku vo výške 25–30 dolárov za akciu, no Nexstar zatiaľ kontroluje dohodu.
