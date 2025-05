Novo Nordisk a Hims & Hers uzatvárajú partnerstvo na distribúciu lieku Wegovy 💉

Novo Nordisk (NOVOB.DK) oznámil partnerstvo so spoločnosťou Hims & Hers (HIMS.US), platformou pre telemedicínu, ktorá okrem iného ponúka predaj liekov. Vďaka tejto dohode bude môcť Hims & Hers predávať Wegovy, liek na chudnutie od Novo Nordisk.

Toto oznámenie je obzvlášť dôležité, pretože Hims & Hers predtým predávala lacnejšiu, zlučovanú verziu Wegovy od Novo Nordisk a Zepbound od Eli Lilly počas obdobia, keď boli tieto lieky podľa FDA evidované ako nedostupné. Po vyriešení problémov s dodávkami zo strany výrobcov sa však predaj týchto zlučovaných verzií stal nelegálnym, čo výrazne ohrozilo obchodné výsledky spoločnosti. Akcie Hims & Hers následne klesli o viac ako 60 % zo svojich februárových maxím. Nové partnerstvo s Novo Nordisk teraz ponúka možnosť udržať silný dopyt po liečbe obezity, čo spôsobilo nárast akcií Hims & Hers o približne 30 % v predobchodnej fáze.

Akcie Hims & Hers v predobchodnej fáze vymazávajú všetky aprílové straty.

Zdroj: xStation

Pre spoločnosť Novo Nordisk spolupráca predstavuje otvorenie nových distribučných kanálov pre jej lieky na obezitu v kľúčovom trhovom segmente – oblasti, ktorá je hlavným zdrojom príjmov firmy. Po zverejnení tejto správy akcie Novo Nordisk vzrástli približne o 3 %.

Akcie spoločnosti Novo Nordisk sú od polovice roka 2024 v silnom klesajúcom trende, ktorý sa od začiatku roka 2025 ešte zrýchlil. Od júlových maxím stratila spoločnosť približne 60 % svojej trhovej hodnoty.

Zdroj: xStation

