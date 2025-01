Novo Nordisk hlási sľubné výsledky experimentálneho lieku na chudnutie

Dánska farmaceutická spoločnosť Novo Nordisk oznámila sľubné výsledky z raných fáz klinických štúdií svojho experimentálneho lieku na chudnutie, amycretinu. Po tejto správe akcie spoločnosti vzrástli o 12 %.

Kľúčové výsledky štúdie

Významné zníženie hmotnosti:

Účastníci klinickej štúdie fázy 1b/2a, ktorí dostávali týždennú dávku 20 mg amycretinu, zaznamenali priemerný úbytok hmotnosti o 22 % počas 36 týždňov. Naopak, v placebo skupine bol pozorovaný 2 % nárast hmotnosti.

Mechanizmus účinku:

Amycretin pôsobí ako duálny agonista zameraný na receptory GLP-1 a amylínu. Tento mechanizmus pomáha regulovať hladinu cukru v krvi a podporovať chudnutie.

Formy podania:

Liek je vyvíjaný vo forme injekcií aj perorálne, čo rozširuje jeho potenciálne použitie.

Dopady na trh

Pozitívne výsledky štúdií stavajú amycretin do pozície potenciálneho konkurenta existujúcich liekov na chudnutie, ako je Zepbound od Eli Lilly. Analytici očakávajú, že amycretin by mohol dosiahnuť až 25 % úbytok hmotnosti u pacientov, no jeho uvedenie na trh sa predpokladá najskôr v roku 2028 vzhľadom na potrebu ďalších štúdií.

Reakcia akciového trhu

Akcie spoločnosti Novo Nordisk vzrástli po oznámení o 12 %, čo odráža optimizmus investorov týkajúci sa rastúceho portfólia liekov na liečbu obezity.

Ďalšie kroky

Novo Nordisk plánuje pokračovať vo vývoji amycretinu vo vyšších fázach klinických štúdií, aby ďalej posúdila jeho účinnosť a bezpečnosť na väčšej vzorke pacientov. Spoločnosť si kladie za cieľ upevniť svoju pozíciu na konkurenčnom trhu s liekmi na chudnutie.



15-minútový graf zobrazujúci pohyb ceny Novo Nordisk (NOV.DE) dňa 8. januára 2025. Akcie zaznamenali prudký 12 % rast, pričom dosiahli maximum na hodnote 87,667 EUR, predtým než korigovali na 83,060 EUR. Tento výrazný nárast odzrkadľuje pozitívny sentiment investorov po sľubných výsledkoch klinických štúdií. Zdroj: xStation5