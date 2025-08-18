Google zvyšuje investíciu do TeraWulfu o 1,4 miliardy dolárov, podiel sa zvýši na 14 %

Americká spoločnosť TeraWulf Inc., prevádzkovateľ nízkouhlíkovej digitálnej infraštruktúry, oznámila významné rozšírenie svojho dátového centra Lake Mariner v štáte New York. Cloudová AI platforma Fluidstack využila možnosť rozšírenia areálu o novú budovu CB‑5 s dodatočným výkonom 160 megawattov, pričom začiatok prevádzky sa očakáva v druhej polovici roku 2026.
Google zintenzívňuje svoju podporu
Spoločnosť Google poskytne ďalšie finančné záruky vo výške 1,4 miliardy dolárov, čím sa jej celkový záväzok voči TeraWulfu zvýši na 3,2 miliardy dolárov. Tým zároveň vzrastie jej podiel v spoločnosti na približne 14 % oproti pôvodne dohodnutým 8 %. Za túto podporu získa Google možnosť nadobudnúť 32,5 milióna akcií spoločnosti TeraWulf.
Rozšírenie výpočtovej kapacity a príjmového potenciálu
Nová výstavba nadväzuje na predchádzajúce dohody, v rámci ktorých sa TeraWulf zaviazal dodať viac ako 200 MW výpočtovej kapacity pre Fluidstack. Po spustení budovy CB‑5 sa celková kontrahovaná kapacita na kampuse Lake Mariner zvýši na približne 360 MW, čím sa areál zaradí medzi najväčšie HPC (high-performance computing) centrá v USA.
Financovanie a reakcia trhu
Súbežne s rozšírením spoločnosť oznámila plán na vydanie konvertibilných seniorných dlhopisov v hodnote 400 miliónov dolárov so splatnosťou v roku 2031 a opciou na ďalších 60 miliónov. Finančné prostriedky budú použité na rozšírenie infraštruktúry, „capped-call“ transakcie a všeobecné korporátne účely.
Akcie TeraWulfu po týchto oznámeniach prudko stúpli – najprv takmer o 60 % po prvotnej zmluve s Fluidstack a následne o ďalších 10–12 % po zverejnení zvýšenia podielu zo strany Google. Zdroj: xStation5
Význam a výhľad do budúcnosti
Tento krok potvrdzuje transformáciu TeraWulfu z bitcoinovej ťažby na významného hráča v oblasti vysoko výkonných výpočtových riešení. Posilnené partnerstvo s Googleom prináša väčšiu stabilitu, znižuje investičné riziká a zásadne zlepšuje výhľad na budúci rast.
