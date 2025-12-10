Nvidia mierne posilňuje vďaka možným objednávkam od ByteDance a Alibaba 📈

Spoločnosti ByteDance a Alibaba rýchlo prejavili záujem o čipy H200 od Nvidie po tom, čo prezident Trump naznačil, že vývoz do Číny bude povolený. Ide o prvý reálny signál, že popredné čínske technologické platformy sa chcú opäť zaradiť do ekosystému Nvidie.
- Obe spoločnosti pripravujú veľké objednávky, ktoré budú závisieť od schválenia zo strany Pekingu, no už teraz vyjadrujú obavy týkajúce sa dostupnosti dodávok. Model H200 je naďalej extrémne obmedzený, pretože Nvidia uprednostňuje čipy Blackwell a pripravovanú sériu Rubin.
- H200 je takmer šesťkrát výkonnejší než predtým povolený H20, čo okamžite mení konkurenčné prostredie na čínskom trhu s AI tréningom. Domáce čipy stále zaostávajú v tréningových výpočtoch, čo robí Nvidiu strategicky nevyhnutnou.
- Peking zatiaľ formálne nereagoval na signál o povolení vývozu. Nedávne obmedzenia nákupov čipov Nvidia zo strany štátom podporovaných dátových centier a veľkých technologických spoločností pridávajú ďalšiu úroveň neistoty.
- Čínski regulátori požiadali firmy ako Alibaba, ByteDance a Tencent, aby vyhodnotili svoju potenciálnu potrebu čipov H200. Rozhodnutie Pekingu sa očakáva čoskoro.
- Napriek politickému dohľadu sa podľa správ viaceré čínske inštitúcie – od popredných univerzít až po organizácie napojené na obranu – pokúsili získať čipy H200 cez šedý trh, čo naznačuje akútny dopyt po výkonných výpočtových jednotkách.
- Trh očakáva, že čínski technologickí giganti budú čipy H200 nakupovať diskrétne. Popredné AI modely v Číne naďalej závisia od hardvéru Nvidia a konkurenčný tlak voči firmám ako Huawei a Cambricon v oblasti tréningových výpočtov zostáva výrazný.
- Dodávateľský reťazec Nvidie ostáva napätý. Produkcia čipu H200 je stále len vo veľmi obmedzenom objeme, čo môže v krátkodobom horizonte brzdiť rast tržieb aj v prípade, že sa Čína opäť otvorí ako životaschopný trh.
- Čínske ministerstvo zahraničia zaujalo neutrálne stanovisko, uviedlo, že krajina si cení spoluprácu so Spojenými štátmi, a odmietlo ďalšie komentáre.
Zdroj: xStation5
