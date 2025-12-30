Meta kupuje AI startup Manus za približne 2 miliardy USD – posilňuje pozíciu v autonómnych AI agentoch

-
Meta kupuje AI startup Manus za približne 2–3 miliardy USD.
-
Manus sa špecializuje na autonómnych AI agentov, ktorí zvládajú komplexné úlohy.
-
Prevádzka Manus zostáva v Singapure a tím sa integruje do Meta.
-
Akvizícia posilní Meta v oblasti AI technológií a konkurencieschopnosti.
-
Spoločnosť Meta Platforms sa dohodla na kúpe singapurského startupu Manus, ktorý vyvíja autonómne AI agenty schopné samostatne vykonávať úlohy bez ľudského zásahu. Hodnota transakcie sa odhaduje na 2 až 3 miliardy USD, čo predstavuje významný krok v posilňovaní AI portfólia Meta. Manus bol pôvodne založený v Číne a následne presunul svoje sídlo do Singapuru.
Technológia Manus umožňuje užívateľom a firmám delegovať zložité činnosti — ako výskum, automatizáciu či programovanie — na AI agenta, ktorý zvládne viacero krokov bez potreby neustáleho zasahovania. Tento prístup presahuje tradičné chatboty a zapadá do Meta stratégie rozširovania inteligentných nástrojov.
Strategické detaily a prevádzka
Meta bude pokračovať v prevádzke Manus zo Singapuru, pričom tím a vedenie Manus sa integrujú do štruktúry Meta. Manus dosiahol silný rast s ročným obratom cez 100 miliónov USD a získal širokú užívateľskú základňu.
CEO Manus, Xiao Hong, bude pôsobiť pod vedením Meta, čo má zabezpečiť kontinuitu produktov a technológií.
Geopolitika a regulačné výzvy
Vzhľadom na pôvod Manus v Číne a napätie medzi USA a Čínou Meta oznámila plány na odstránenie čínskych vlastníckych a prevádzkových väzieb, aby sa predišlo regulačným komplikáciám a ochránila bezpečnosť používateľských dát.
Konkurencia a budúci vývoj
Tento krok posilňuje Meta v konkurenčnom boji s technologickými rivalmi ako OpenAI, Google či Microsoft v oblasti autonómnych AI riešení. Integrácia Manus technológie môže významne rozšíriť schopnosti Meta produktov a služieb.
