Samsung predstavil Galaxy Z TriFold – revolučný trojskladací telefón za vyše 2 400 dolárov

Samsung uviedol Galaxy Z TriFold, prvý smartfón s trojitým skladaním a troma displejmi.
Ponúka špičkový výkon, veľký displej a profesionálne funkcie.
Cena presahuje 2 400 USD, čím sa radí medzi najdrahšie spotrebiteľské telefóny.
Prvé testy upozorňujú na potenciálne slabiny v odolnosti pántov a plastových častí.
Spoločnosť Samsung uviedla na trh Galaxy Z TriFold, svoj prvý trojskladací smartfón, ktorý sa rozkladá pomocou dvoch pántov do podoby 10-palcového tabletu. Ide o technologicky najpokročilejší model v sérii skladacích zariadení a ukazuje, kam môže tento segment smerovať.
TriFold beží na Android 16 s nadstavbou One UI 8 a ponúka pokročilé možnosti multitaskingu, vrátane režimu Samsung DeX pre prácu ako na notebooku.
Prémiová výbava a špičkové parametre
Zariadenie poháňa čip Snapdragon 8 Elite for Galaxy s 16 GB RAM a pamäťou až 1 TB. Hlavný displej má technológiu Dynamic AMOLED 2X, obnovovaciu frekvenciu 120 Hz a vysoký jas. Fotoaparát má 200 MP a dopĺňajú ho ultraširoký a teleobjektív.
Batéria s kapacitou 5600 mAh podporuje rýchle aj bezdrôtové nabíjanie. Telefón cielený na produktívnych a náročných používateľov spája výkon s prenosnosťou.
Cena a dostupnosť
Galaxy Z TriFold bol uvedený 12. decembra 2025 v Južnej Kórei za cenu okolo 3,59 milióna wonov (~2 430 USD). V prvej polovici roka 2026 sa očakáva jeho uvedenie aj na globálnych trhoch.
Cena ho radí na úplný vrchol segmentu smartfónov, čím Samsung cieli na technologických nadšencov a profesionálov.
Výdrž a prvé testy odolnosti
Napriek technologickej inovácii sa objavili obavy o mechanickú odolnosť zariadenia. Prvé testy naznačujú, že zložitý systém dvoch pántov a skladacích panelov môže byť menej odolný ako klasické alebo jednoskladacie modely. Pri extrémnom používaní došlo k poruchám ešte pred deklarovanou životnosťou.
Význam pre trh skladacích zariadení
TriFold vstupuje na trh v čase, keď skladacie zariadenia získavajú popularitu. Jeho inovatívna forma posúva kategóriu smerom k hybridu medzi smartfónom a tabletom. Napriek vysokej cene môže ovplyvniť smerovanie ďalšieho vývoja.
