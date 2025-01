Nvidia predstavuje novú generáciu herných čipov, stolových počítačov a nástrojov umelej inteligencie, aby si upevnila vedúce postavenie na trhu

Na veľtrhu CES v Las Vegas odhalil generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia Corp. Jensen Huang komplexný balík nových čipov, softvéru a služieb zameraných na udržanie dominantného postavenia spoločnosti Nvidia v oblasti počítačov s umelou inteligenciou. V prejave pred zaplneným publikom Huang predstavil svoju víziu budúcnosti, v ktorej AI poháňa miliardu humanoidných robotov, 10 miliónov automatizovaných tovární a 1,5 miliardy autonómnych vozidiel, pričom zdôraznil úlohu spoločnosti Nvidia pri formovaní tohto prostredia.

Rozširovanie ekosystému umelej inteligencie spoločnosti Nvidia

Huang vo svojej 90-minútovej prednáške vyzdvihol partnerstvá s významnými hráčmi, ako sú Toyota Motor Corp. a MediaTek Inc., vďaka čomu ich akcie vzrástli o viac ako 3 %. Tieto spolupráce odrážajú stratégiu spoločnosti Nvidia rozšíriť ponuku AI do fyzického sveta a zamerať sa na odvetvia v celkovej hodnote 50 biliónov USD. Táto vízia zahŕňa samojazdiace vozidlá, robotiku a špičkový softvér, ako je napríklad Nvidia Cosmos, nástroj, ktorý umožňuje virtuálne školenie generovaním video simulácií z textových vstupov. Očakáva sa, že takýto pokrok urýchli vývoj autonómnych systémov a zároveň minimalizuje nákladné experimentovanie v reálnom svete.

Nové herné GPU a zvýšený výkon

Huang predstavil aj najnovšie grafické procesory Nvidia GeForce radu 50, navrhnuté s architektúrou Blackwell, ktorá poháňa akcelerátory umelej inteligencie spoločnosti. Tieto GPU využívajú AI na vytváranie realistickejších herných zážitkov predpovedaním a vykresľovaním snímok. Vlajkový model RTX 5090 s cenou 1 999 dolárov bude mať premiéru tento mesiac, vo februári ho bude nasledovať model RTX 5070 za 549 dolárov, ktorý sa môže pochváliť výkonom vyšším ako špičkový model RTX 4090 predchádzajúcej generácie.

„GeForce umožnil AI dostať sa k masám a teraz sa AI vracia domov do GeForce,“ vyhlásil Huang počas svojej prezentácie.

Presun pozornosti na dátové centrá a hardvér AI

Kým kedysi boli hry najväčším zdrojom príjmov spoločnosti Nvidia, teraz sa do popredia dostal biznis s dátovými centrami, ktorého ročné príjmy podľa prognóz presahujú 100 miliárd dolárov. Akcelerátory umelej inteligencie spoločnosti Nvidia sú čoraz dôležitejšie pre technologických gigantov, ako je napríklad spoločnosť Microsoft Corp., ktorá nedávno oznámila investíciu vo výške 80 miliárd dolárov do dátových centier s umelou inteligenciou, pričom veľkú časť z nej vyčlenila na technológie spoločnosti Nvidia.

S cieľom rozšíriť adopciu Nvidia zavádza hardvérové a softvérové riešenia AI pre podniky a vlády. Kľúčovým oznámením bola integrácia čipov a softvéru Nvidia Drive pre systémy autonómneho riadenia spoločnosťou Toyota, čím sa ešte viac upevnila pozícia spoločnosti Nvidia v automobilovom sektore.

Projekt Digits: Posilnenie postavenia vývojárov umelej inteligencie

Nvidia tiež predstavila Project Digits, vysoko výkonný stolový počítač určený pre vývojárov umelej inteligencie. Zariadenie s cenou 3 000 USD je vybavené superčipom Grace Blackwell, ktorý kombinuje funkcie CPU a GPU spolu s veľkou pamäťou a rýchlym pripojením. Tieto počítače, vytvorené v spolupráci so spoločnosťou MediaTek, bežia na systéme Linux a sú prispôsobené na spúšťanie veľkých modelov umelej inteligencie, čím vývojárom ponúkajú robustnú alternatívu ku cloudovým riešeniam alebo bežným prenosným počítačom.

Revolúcia v automobilovom priemysle

Výrobcovia automobilov na masovom trhu prechádzajú na jednotné počítačové systémy v rámci celých modelových radov vozidiel, čo spoločnosť Nvidia považuje za významnú príležitosť na rast. Certifikáciou svojich produktov vládnymi agentúrami pre bezpečnosť dopravy sa Nvidia stavia do pozície poskytovateľa komplexných automobilových riešení s umelou inteligenciou. Spolupráca so spoločnosťami ako Uber Technologies Inc. ďalej rozširuje súbory údajov spoločnosti Nvidia na trénovanie autonómnych systémov, pričom využíva milióny každodenných jázd na zlepšenie výkonu.

Silná odozva trhu

Akcie spoločnosti Nvidia prudko vzrástli, čo odráža optimizmus z pokračujúcich inovácií a strategického postavenia spoločnosti. Akcie v utorok v predburzovom obchodovaní vzrástli o 1,5 %, čím nadviazali na pondelkový nárast o 3,4 %, a za posledný rok sa vyšplhali približne o 204 %.

Kombináciou pokrokov v oblasti hier, dátových centier a priemyselných odvetví poháňaných umelou inteligenciou vytvára spoločnosť Nvidia predpoklady pre široké prijatie umelej inteligencie, čím podporuje transformačné zmeny v rôznych odvetviach a posilňuje svoje vedúce postavenie v globálnom technologickom ekosystéme.