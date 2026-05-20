🚀 Nvidia prekonala očakávania, tržby rastú o 85 %

Spoločnosť Nvidia zverejnila výsledky za prvý kvartál, ktoré prekonali očakávania trhu na úrovni tržieb aj očisteného zisku na akciu. Výsledky opäť potvrdili, že dopyt po AI čipoch a infraštruktúre zostáva mimoriadne silný. Napriek tomu je reakcia akcií po zverejnení výsledkov zatiaľ skôr neutrálna a cena sa výraznejšie nepohla.
Tržby spoločnosti dosiahli 81,62 miliardy dolárov, zatiaľ čo analytici očakávali 78,86 miliardy dolárov. Medziročne tak tržby vzrástli o 85 % z minuloročných 44,06 miliardy dolárov. Očistený zisk na akciu dosiahol 1,87 dolára, zatiaľ čo trh počítal s 1,76 dolára.
Výhľad prekonal očakávania
Jedným z najdôležitejších bodov výsledkov bol výhľad na aktuálny kvartál. Nvidia očakáva tržby okolo 91 miliárd dolárov, čo je výrazne nad priemerným odhadom analytikov vo výške 86,84 miliardy dolárov.
Zaujímavé je, že spoločnosť do výhľadu nezahŕňa žiadne tržby z čínskeho trhu v oblasti data center compute. To je dôležité najmä pre obmedzenia vývozu pokročilých čipov do Číny a geopolitické napätie medzi USA a Čínou. Aj bez započítania tohto trhu však Nvidia očakáva veľmi silný rast.
Nvidia navyšuje návrat kapitálu akcionárom
Firma zároveň oznámila výrazné navýšenie programu spätného odkupu akcií. Predstavenstvo schválilo ďalších 80 miliárd dolárov na buybacky. Nvidia spätné odkupy využívala už v minulosti, no tento krok opäť ukazuje, akú silnú hotovostnú pozíciu dnes spoločnosť má.
Nvidia tiež zvýši kvartálnu dividendu z 1 centu na 25 centov na akciu. Dividenda síce nie je hlavným dôvodom, prečo investori akcie Nvidie držia, jej navýšenie však ukazuje, že firma chce časť masívneho cash flow vracať akcionárom. Voľné cash flow za kvartál dosiahlo 48,6 miliardy dolárov, oproti 34,9 miliardy dolárov v predchádzajúcom kvartáli a 26,1 miliardy dolárov pred rokom.
AI infraštruktúra ďalej zrýchľuje
Šéf Nvidie Jensen Huang vo vyjadrení k výsledkom uviedol, že výstavba takzvaných AI tovární akceleruje mimoriadnou rýchlosťou. Podľa neho ide o najväčšiu infraštruktúrnu expanziu v histórii ľudstva. Spomenul aj nástup agentic AI, teda systémov, ktoré už nie sú len pasívnymi nástrojmi, ale dokážu samostatne vykonávať produktívnu prácu a vytvárať konkrétnu hodnotu pre firmy.
To je pre investorov dôležité, pretože Nvidia už nie je vnímaná iba ako výrobca čipov. Čoraz viac sa profiluje ako kľúčový dodávateľ celej AI infraštruktúry, od akcelerátorov cez sieťové prvky až po kompletné rackové systémy pre dátové centrá. Pozornosť sa zároveň postupne presúva aj k ďalším generáciám produktov. Trh sleduje nielen súčasné systémy Grace Blackwell, ale aj pripravovanú platformu Vera Rubin, ktorá má byť podľa dostupných informácií výrazne efektívnejšia a dôležitá pre ďalšiu fázu AI cyklu.
Vysoké očakávania zostávajú rizikom
Hoci Nvidia opäť prekonala odhady, do výsledkovej sezóny vstupovala s extrémne vysoko nastavenou latkou. Akcie po predchádzajúcich troch výsledkových reportoch klesli, hoci firma opakovane doručila lepšie čísla, než trh čakal. To ukazuje, že pri Nvidii dnes nestačia len dobré výsledky. Čísla musia byť mimoriadne silné, aby ospravedlnili aktuálne ocenenie a vysoké očakávania spojené s AI.
Investori preto budú veľmi pozorne sledovať komentáre managementu počas konferenčného hovoru. Kľúčovými témami budú najmä noví zákazníci, ďalší vývoj dopytu po AI infraštruktúre, marže, dostupnosť čipov, konkurencia zo strany AMD a dopady obmedzení v Číne.
Denné zhrnutie: 6 % pokles ropy podporuje rast akcií
US Open: Nasdaq rastie pred výsledkami Nvidie
🎥 Výsledková sezóna s XTB: Pomôžu výborné výsledky k obratu na CSG?
Polovodičové akcie opäť rastú 📈 Zmiešaná reakcia trhu na výsledky Targetu a Lowe's
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.