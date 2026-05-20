Polovodičové akcie opäť rastú 📈 Zmiešaná reakcia trhu na výsledky Targetu a Lowe's

Polovodičový sektor sa znovu pokúša nastaviť býčí tón pre stredajšiu seansu na Wall Street, približne 90 minút pred otvorením amerického trhu. Po krátkom vyberaní ziskov sa investori vracajú do technologických akcií naviazaných na umelú inteligenciu a infraštruktúru dátových centier. Dnešné výsledky Nvidie vnímajú ako potenciálny katalyzátor pre širší rastový trh.
Polovodiče znovu naberajú dynamiku
ETF iShares Semiconductor (SOXX) rastie o viac než 2 % a kapitál znovu prúdi do titulov citlivých na AI. Marvell Technology pridáva viac než 5 %, Intel viac než 4 % a Micron Technology rastie o viac než 3 %. Trh sa jasne vracia k príbehu, že výdavky na AI a výpočtovú infraštruktúru patria medzi niekoľko málo oblastí schopných udržať silnú rastovú dynamiku aj pri spomaľujúcej ekonomike.
- Zvlášť zaujímavý zostáva Intel. Ešte pred niekoľkými kvartálmi bola spoločnosť široko vnímaná ako technologický oneskorenec, ktorý stráca pôdu pod nohami voči AMD a Nvidii. Investori však začínajú znovu oceňovať potenciál návratu Intelu, ktorý podporujú investície do foundry biznisu, stimuly americkej priemyselnej politiky a oživenie na trhoch PC a serverov. V krátkodobom horizonte však Intel stále do veľkej miery predstavuje obchod na sentiment v širšom polovodičovom sektore.
- Analog Devices medzitým ukázal, ako náročný sa trh voči technologickým firmám stal. Spoločnosť prekonala očakávania pri zisku aj tržbách, keď za fiškálny druhý kvartál reportovala EPS 3,09 USD oproti konsenzu 2,88 USD. Akcie sa však v premarkete stále obchodujú mierne nižšie. To naznačuje, že investori teraz nečakajú len solídne výsledky, ale aj jasné zrýchlenie rastu a silný výhľad. V prostredí zvýšených valuácií už samotné prekonanie odhadov nestačí.
Dnešná seansa sa tak môže stať ďalším veľkým testom pre celú AI rally. Nvidia už mesiace slúži ako barometer ochoty podstupovať riziko v technologickom sektore. Silné výsledky by mohli znovu naštartovať momentum v polovodičových akciách. Akýkoľvek náznak spomalenia dopytu po AI akcelerátoroch by naopak mohol spustiť agresívne vyberanie ziskov po jednej z najsilnejších rally posledných rokov. Po nedávnych poklesoch sa pred otvorením trhu odrážajú aj akcie Qualcommu, ktoré rastú takmer o 3 %.
Zdroj: xStation5
Target ukazuje odolnosť amerického spotrebiteľa
Na druhej strane trhu púta pozornosť maloobchodný sektor po tom, čo Target pozitívne prekvapil výsledkami. Akcie rastú takmer o 2 % po tom, čo spoločnosť zverejnila lepšie než očakávané kvartálne výsledky a zvýšila celoročný výhľad tržieb.
Target vykázal zisk 1,71 USD na akciu pri tržbách 25,44 mld. USD, čím pohodlne prekonal konsenzuálne odhady Wall Street. Ešte dôležitejšie pre investorov je, že spoločnosť zvýšila očakávaný celoročný rast čistých tržieb na 4 %. Výsledky naznačujú, že napriek zvýšeným úrokovým sadzbám a pokračujúcim inflačným tlakom zostáva americký spotrebiteľ odolnejší, než sa predtým očakávalo.
V súčasnom makroekonomickom prostredí sa maloobchod stal jedným z kľúčových ukazovateľov zdravia americkej ekonomiky. Akékoľvek známky stabilizácie spotrebiteľských výdavkov pomáhajú zmierniť obavy z prudkého ekonomického spomalenia a podporujú zvýšené valuácie amerických akcií.
Zdroj: xStation5
Lowe’s sklamal napriek prekonaniu očakávaní
Lowe’s sa dočkal výrazne chladnejšej reakcie trhu. Hoci spoločnosť prekonala očakávania analytikov pri zisku aj tržbách, akcie pred otvorením trhu klesajú o viac než 2 %.
Investori sa čoraz viac sústreďujú menej na historické výsledky a viac na budúcu rastovú dynamiku. Segment potrieb pre domácnosť a rekonštrukcií zostáva pod tlakom zvýšených hypotekárnych nákladov a slabšej aktivity na trhu s bývaním. Investori sa obávajú, že americkí spotrebitelia môžu naďalej obmedzovať väčšie výdavky spojené s rekonštrukciami a presúvať spotrebu do lacnejších kategórií.
Reakcia na Lowe’s odráža aj širší problém dnešného trhu. Očakávania voči maloobchodným spoločnostiam sú mimoriadne vysoké. Aj solídny výsledkový report bez výrazného rastového katalyzátora môže rýchlo viesť investorov k vyberaniu ziskov.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
🎥 Výsledková sezóna s XTB: Pomôžu výborné výsledky k obratu na CSG?
Micron a SanDisk posilňujú vďaka problémom Samsungu a očakávaniu výsledkov Nvidie
Štrajk v Samsungu: Tlak na dodávky polovodičov?
🎥 Nové nástroje platformy xStation
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.