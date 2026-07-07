📈 OIL rastie o 2 %

- Podľa správ boli poškodené najmenej tri obchodné plavidlá vrátane katarského LNG tankera a saudskoarabského supertankera na ropu.
- Katar obvinil Irán z vykonania útoku a označil ho za vážne porušenie medzinárodného práva a hrozbu pre bezpečnosť globálnych dodávok energií.
- Irán zároveň uviedol, že neobnoví rokovania s USA, ak bude Washington pokračovať vo vojenských hrozbách.
- Podľa správ boli poškodené najmenej tri obchodné plavidlá vrátane katarského LNG tankera a saudskoarabského supertankera na ropu.
- Katar obvinil Irán z vykonania útoku a označil ho za vážne porušenie medzinárodného práva a hrozbu pre bezpečnosť globálnych dodávok energií.
- Irán zároveň uviedol, že neobnoví rokovania s USA, ak bude Washington pokračovať vo vojenských hrozbách.
Futures na ropu Brent (OIL) dnes rastú o viac než 2 % a šplhajú nad 73 USD za barel, keďže geopolitické napätie v Hormuzskom prielive opäť eskaluje. Podľa správ boli poškodené najmenej tri obchodné plavidlá vrátane katarského LNG tankera, saudskoarabského supertankera na ropu a ďalšieho plavidla zasiahnutého dronom.
- Katar obvinil Irán z vykonania útoku a označil ho za vážne porušenie medzinárodného práva a hrozbu pre bezpečnosť globálnych dodávok energií.
- Irán zároveň oznámil, že neobnoví rokovania so Spojenými štátmi, ak bude Washington naďalej vydávať vojenské hrozby.
Nové útoky na tankery ženú ceny ropy vyššie
Ceny ropy prudko rastú po správach o ďalších útokoch na jednej z najdôležitejších energetických námorných trás na svete. U.K. Maritime Trade Operations (UKMTO) uviedla, že niekoľko obchodných plavidiel prechádzajúcich Hormuzským prielivom sa stalo terčom útoku, pričom najmenej tri lode utrpeli poškodenie.
Najvážnejší incident sa týkal katarského LNG tankera Al-Rekayyat, ktorý bol zasiahnutý projektilom neďaleko pobrežia Ománu. V strojovni vypukol požiar, čo vyvolalo obavy z možnej explózie. Poškodený mal byť aj saudskoarabský supertanker na ropu Wedyan, zatiaľ čo tretie plavidlo bolo zasiahnuté dronom a utrpelo menšie štrukturálne škody. Podľa dostupných informácií nedošlo k žiadnym obetiam ani únikom do životného prostredia.
Irán zodpovednosť popiera, ale lode varoval
Hoci Irán sa k zodpovednosti za útoky oficiálne neprihlásil, iránska štátna televízia uviedla, že najmenej jeden z tankerov ignoroval predchádzajúce varovania iránskych síl týkajúce sa schválenej námornej trasy cez prieliv. Všetky tri plavidlá údajne plávali južnou trasou neďaleko ománskeho pobrežia, pred ktorej využívaním Irán minulý týždeň varoval.
Katar a štáty Perzského zálivu odsudzujú Irán
Katarské ministerstvo zahraničia označilo útok za „vážne a výslovné porušenie medzinárodného práva“ a obvinilo Irán z ohrozenia medzinárodnej plavby a globálnej energetickej bezpečnosti. Dauha vyzvala na okamžité zastavenie krokov ohrozujúcich námornú dopravu a požadovala, aby bol Irán braný na zodpovednosť za akékoľvek dôsledky útokov.
Generálny tajomník Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) takisto odsúdil to, čo označil za „brutálny“ útok na katarský tanker, a nazval ho nebezpečnou eskaláciou ohrozujúcou regionálnu stabilitu. Vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby voči ďalším útokom zaujalo pevný postoj.
Napätie medzi USA a Iránom ďalej eskaluje
Ceny ropy podporuje aj zhoršovanie diplomatických vzťahov medzi Washingtonom a Teheránom. Iránsky minister zahraničia Abbás Araghčí uviedol, že Teherán sa k rokovaniam nevráti, ak budú Spojené štáty pokračovať vo vojenských hrozbách. Rokovania zostávajú pozastavené počas týždňového obdobia smútku po smrti iránskeho najvyššieho vodcu.
Jeho komentáre prišli deň po tom, čo prezident Donald Trump varoval, že ak nebude dosiahnutá mierová dohoda, Spojené štáty pri jednaní s Iránom „dokončia prácu“.
Prečo je Hormuzský prieliv dôležitý
Hormuzský prieliv zostáva jedným z najkritickejších energetických úzkych hrdiel na svete. V čase mieru prechádza touto úzkou vodnou cestou zhruba 20 % globálneho obchodu s ropou a zemným plynom, čo znamená, že aj izolované vojenské incidenty môžu rýchlo zvýšiť geopolitickú rizikovú prémiu započítanú v cenách energií.
Trhy zatiaľ neoceňujú dlhodobé narušenie globálnych dodávok energií. Najnovšie útoky však ukazujú, aká krehká bezpečnostná situácia zostáva. Akákoľvek ďalšia eskalácia alebo obmedzenie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv by mohli rýchlo posunúť ceny ropy a zemného plynu ešte vyššie.
Grafy OIL (D1 a H1)
Ropa Brent sa dnes odráža a dosiahla najvyššiu úroveň od 30. júna, keď vystúpila takmer na 74 USD za barel.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
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