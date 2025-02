OPEC+ zvažuje odklad obnovenia ťažby ropy od apríla

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu a jej spojenci (OPEC+) uvažujú o odklade plánovaného zvýšenia ťažby, ktoré malo začať v apríli. Dôvodom sú obavy o krehkosť globálneho ropného trhu, uviedli anonymní delegáti. Rozhodnutie zatiaľ nepadlo a aliancia je v názore na ďalší postup rozdelená.

Dôvody odkladu

Ak by sa plánovaný rast ťažby o 120 000 barelov denne opäť odložil, išlo by už o štvrté oneskorenie od pôvodného rozhodnutia v roku 2022. Celkovo chce OPEC+ obnoviť 2,2 milióna barelov denne postupne až do konca roka 2026.

Hlavným faktorom, ktorý ovplyvňuje rozhodovanie kartelu, je neistota na trhu. Hoci bývalý americký prezident Donald Trump vyzval OPEC na zníženie cien ropy, súčasná cena 74 dolárov za barel je pre mnohé členské štáty stále nedostatočná na pokrytie štátnych výdavkov.

Riziko prebytku ropy

Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) bude aj pri zachovaní súčasnej produkcie svetová ponuka prevyšovať dopyt o 450 000 barelov denne. Banky JPMorgan Chase & Co. a Citigroup predpovedajú pokles cien do pásma 60 dolárov za barel do konca roka 2025.

OPEC+ sa musí rozhodnúť medzi krátkodobým zvýšením produkcie a dlhodobou stabilizáciou cien. Rozhodnutie o ďalšom postupe by mohlo padnúť v nasledujúcich týždňoch.