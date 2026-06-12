Zhrnutie trhov: Inflácia rastie a prichádza deeskalácia. Aerolínie mažú straty

- Európske trhy znovu získavajú časť optimizmu, hoci valuácie zostávajú neisté.
- V popoludňajšej seanse si najlepšie vedie kontrakt SPA35, ktorý rastie o 0,7 %. Zaostáva NED25, ktorý klesá o viac než 0,5 %. EU50 stráca 0,5 %. V celej Európe je medzi futures na hlavné indexy najvýkonnejší W20, ktorý rastie približne o 2 %.
- Deeskalačná rétorika D. Trumpa vo štvrtok podporila odraz po prudkých stratách z prelomu tohto a minulého týždňa. Napriek pozitívnym impulzom a lepšej nálade dnes kupcom dochádza momentum.
- Francúzsky výrobca podvodných dronov Exail Technologies sa nedokázal dohodnúť s ICG na valuácii svojich dlhopisov. Akcie klesajú o viac než 10 %.
- Rastúca inflácia vo Francúzsku podporuje valuácie módnych a luxusných spoločností, ktoré majú tradične oveľa lepšiu schopnosť brániť a rozširovať marže v inflačnom prostredí.
- LVMH a Hermès rastú o viac než 4 %.
- Klesajúce ceny ropy a pohonných hmôt podporujú valuácie európskych aerolínií. Lufthansa rastie o viac než 6 %, zatiaľ čo Ryanair pridáva okolo 4 %.
- Air France navyše podporujú rokovania o kúpe EasyJetu. Francúzsky dopravca rastie až o 9 %.
- Rolls-Royce a Safran rastú takmer o 4 %. Dôvodom je správa Berenbergu, ktorá poukazuje na výrazné zlepšenie počtu hodín strávených vo vzduchu na jeden motor.
- Európski výrobcovia automobilov zaznamenávajú silné zisky. Stellantis, Renault a Volkswagen rastú o 3 % až 6 %.
- Ide o reakciu na otvorený list Európskej komisii, podľa ktorého by EÚ mala prijať transparentný systém „Made in Europe“. Ten by zvýhodňoval vozidlá, pri ktorých 70 % hodnoty pochádza z Európy.
- Z Európy dorazila silná dávka makroekonomických dát, najmä k inflácii.
- Májová inflácia v Nemecku, Francúzsku a Španielsku dopadla v súlade s očakávaniami, ale zostáva mierne zvýšená. Medziročný HICP dosiahol 2,7 %, 2,8 % a 3,6 %.
- Vo Veľkej Británii ekonomický rast spomalil na 1,2 % y/y. Priemyselná výroba klesla o 0,2 %.
- Medzi energetickými komoditami zostáva v centre pozornosti ropa, ktorá predlžuje včerajšie poklesy. Brent stráca takmer 2 % a nachádza sa na úrovni 87 USD.
- Medzi kovmi posilňujú paládium a meď, a to približne o 2 %.
Francúzske luxusné spoločnosti a banky posilňujú s rastom inflácie
Britské HDP kleslo a libra rastie? 🇬🇧 💷
🎥 Watchlist: Odolá Mercado Libre tvrdej konkurencii Amazonu?
Ropa Brent prehlbuje straty na -3 % pre detaily možnej dohody
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.