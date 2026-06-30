🤖 OpenAI odkladá vstup na burzu. Môže to byť problém? 🤔

Vstup OpenAI na burzu mal byť jedným z highlightov tohto roka a zároveň jedným z najväčších IPO v histórii. Celú situáciu ale teraz komplikujú informácie, podľa ktorých vedenie zvažuje presunúť vstup až na rok 2027. Hoci tieto správy zatiaľ neboli oficiálne potvrdené a v hre stále zostávajú obe varianty, tak pre prípadný odklad hrá hneď niekoľko faktorov.
Tým hlavným je samotné ocenenie firmy. OpenAI totiž cieli na minimálnu valuáciu 1 bilión dolárov, čo by ju okamžite zaradilo medzi TOP 20 najväčších firiem sveta. Valuácia by bola v takom prípade porovnateľná napríklad s Berkshire Hathaway. Pôvodný plán počítal so vstupom na burzu už tento rok, čo by aj teraz bolo stále uskutočniteľné, ale pravdepodobne by to znamenalo nižšie ocenenie OpenAI. Riaditeľ Sam Altman odmietol celú udalosť uponáhľať, ak by to znamenalo zľaviť z požadovaného biliónového ocenenia.
Do hry navyše vstupujú faktory v podobe aktuálneho diania okolo nedávneho IPO spoločnosti SpaceX. Jej akcie síce v prvých dňoch zažili raketový rast a dostali sa až na maximum 225 USD, následne sa ale prepadli k úrovniam okolo 160 USD, teda zhruba 30 % pod svoje maximá, a aj naďalej zostávajú extrémne volatilné.
Vedenie OpenAI si tiež dobre uvedomuje, že keby trh v nadchádzajúcom období zasiahol negatívnejší sentiment, veľmi rýchlo by sa to prepísalo práve do technologických akcií nadviazaných na umelú inteligenciu, ktoré v tomto roku ťahajú americké indexy.
Odkladom na rok 2027 by tak OpenAI veľmi pravdepodobne prenechalo jesenný priestor svojmu hlavnému konkurentovi Anthropicu. Môže ísť o čisto pragmatickú snahu nezávodiť a nesúperiť o peniaze a záujem investorov v rovnaký čas. Ak by sa vstup na burzu na jeseň Anthropicu vydaril a valuácia by bola nastavená vysoko, tak z toho môže profitovať aj OpenAI a na tejto pozitívnej vlne sa zviezť.
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