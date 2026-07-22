📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (21.7.2026)

Víťazi:
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Sandisk Corporation (SNDK) +14,27 % – Tradičný výrobca pamäťových produktov, najmä flash pamätí a pevných diskov pre ukladanie dát.
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Western Digital Corp. (WDC) +12,51 % – Významný globálny výrobca pevných diskov a pamäťových dátových úložísk.
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Micron Technology, Inc. (MU) +12,17 % – Americký producent pamäťových čipov (DRAM a NAND) pre počítače a dátové centrá.
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Teradyne, Inc. (TER) +12,07 % – Popredný dodávateľ automatizovaných testovacích zariadení pre polovodiče a priemyselnú automatizáciu (robotiku).
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Coherent, Inc. (COHR) +11,15 % – Globálny líder v oblasti materiálov, sietí a laserových technológií pre priemyselné, komunikačné a elektronické trhy.
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Seagate Technology Holdings plc (STX) +11,14 % – Popredný svetový výrobca pevných diskov a riešení pre ukladanie veľkých objemov dát.
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Coinbase Global, Inc. (COIN) +9,61 % – Prevádzkovateľ jednej z najväčších a najznámejších kryptomenových búrz na svete.
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Lumentum Holdings Inc. (LITE) +9,41 % – Globálny výrobca inovatívnych optických a fotonických produktov pre telekomunikačné siete a laserové technológie.
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Hasbro, Inc. (HAS) +8,81 % – Nadnárodná hračkárska a herná spoločnosť stojaca za populárnymi značkami ako Monopoly či Transformers.
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Intel Corporation (INTC) +8,64 % – Globálny technologický gigant navrhujúci a vyrábajúci počítačové procesory a polovodiče.
Porazení:
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Danaher Corporation (DHR) -10,99 % – Významný konglomerát zameraný na zdravotnícke technológie, diagnostiku a life sciences.
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MSCI Inc. (MSCI) -10,14 % – Poskytovateľ finančných dát, akciových indexov a analytických nástrojov pre globálnych investorov.
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Tyler Technologies, Inc. (TYL) -5,73 % – Výrobca softvérových riešení a IT služieb špecializovaný na verejný sektor a štátnu správu.
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Halliburton Company (HAL) -5,47 % – Jedna z najväčších svetových spoločností poskytujúcich služby a technológie pre ťažbu ropy a zemného plynu.
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Gartner, Inc. (IT) -4,46 % – Významná výskumná a poradenská spoločnosť poskytujúca analýzy trhu v oblasti informačných technológií.
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Veeva Systems Inc. (VEEV) -4,14 % – Poskytovateľ cloudového softvéru primárne zameraný na farmaceutický a prírodovedný priemysel.
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VeriSign, Inc. (VRSN) -4,13 % – Technologická spoločnosť spravujúca sieťovú infraštruktúru a hlavné domény najvyššej úrovne (napr. .com a .net).
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Workday, Inc. (WDAY) -4,11 % – Dodávateľ cloudových aplikácií pre riadenie ľudských zdrojov (HR) a finančné plánovanie.
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Erie Indemnity Company (ERIE) -4,08 % – Americká poisťovacia spoločnosť zameraná na majetkové a životné poistenie.
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Builders FirstSource, Inc. (BLDR) -4,07 % – Najväčší americký dodávateľ stavebných materiálov a komponentov pre rezidenčnú výstavbu.
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