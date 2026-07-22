Ekonomický kalendár: Čas na výsledky Tesly a Google (22.07.2026)

Americká výsledková sezóna je v plnom prúde.
Včera prekvapivo dobré údaje zverejnil General Motors.
- Tržby koncernu dosiahli 48 miliárd USD oproti očakávaniam na úrovni 47 miliárd, pričom EPS vzrástlo na 3,57 USD oproti očakávaným 3,2 USD.
- Okrem toho spoločnosť o niekoľko percent zvýšila výhľad na koniec fiškálneho roka v oblasti kľúčových prevádzkových ukazovateľov.
Dnes je rad na ešte väčších hráčov. Čakajú nás dlho očakávané štvrťročné správy od Tesly a Google.
Rovnako intenzívny deň sa nečrtá na makroekonomickom poli. Zverejnenie najdôležitejších údajov dňa máme už za sebou. Britská inflácia, hoci prekvapila poklesom pri hlavnom ukazovateli, nedala investorom dôvod na stiahnutie stávok na zvýšenie sadzieb BoE.
🌏 Najdôležitejšie makroekonomické udalosti
Utorok
Nemecko
- Index ekonomického sentimentu ZEW pre Nemecko vzrástol v júli až o 15,8 bodu, výrazne sa upevňujúc na kladnom území a signalizujúc ďalšie zlepšenie očakávaní voči nemeckej ekonomike. Hodnotenie aktuálnej hospodárskej situácie sa tiež zlepšilo, no oveľa menej výrazne. Ukazovateľ vzrástol o 3,4 bodu na -77,6 bodu, čo znamená, že súčasné podmienky sú naďalej hodnotené veľmi negatívne. Predseda ZEW Achim Wambach uviedol, že reformy začínajú prinášať výsledky a zlepšenie sa týka exportných odvetví aj domáceho dopytu. Jedným z najhoršie si vedúcich segmentov hospodárstva zostáva automobilový sektor.
Maďarsko
- Včera sa naša pozornosť sústredila — čo môže byť celkom prekvapujúce — na Maďarsko. MNB, teda Maďarská národná banka, uskutočnila druhé zníženie úrokových sadzieb od vypuknutia vojny v Iráne. Tento krok je dôsledkom poklesu inflácie (1,7 %) pod inflačný cieľ banky (3 % ± 1 pp.). Aj napriek znižovaniu sadzieb zostáva referenčná sadzba v Maďarsku o 2 pp. vyššia ako v Poľsku. Priestor na ďalšie uvoľňovanie menovej politiky je teda značný. Ak tomu nezabráni stále pomerne dynamický rast miezd (7 % v reálnom vyjadrení, teda po zohľadnení inflácie), očakávame pokračovanie znižovania sadzieb na najbližších zasadnutiach.
Streda
Veľká Británia
- Dnes sú v popredí Britské ostrovy, odkiaľ k nám dorazili júnové inflačné údaje. Hlavný ukazovateľ klesol výraznejšie, ako sa čakalo (na 2,6 %), čo bolo samozrejme z veľkej časti dôsledkom nižších cien pohonných hmôt na čerpacích staniciach. Pre investorov môže byť dôležitejší fakt, že jadrová inflácia sa nezmenila a udržala na úrovni 2,6 %, ako aj veľmi mierny pokles inflácie v sektore služieb (3,6 %), ktorá zostáva hlavným faktorom trápiaceho Bank of England. Pri pohľade na trhové ocenenia investori stále očakávajú dve zvýšenia úrokových sadzieb zo strany BoE ešte pred koncom roka. Prvé by mohlo nastať už v septembri. Pohyb nahor na najbližšom zasadnutí (30. júla) je ťažko očakávať.
📆 Makroekonomický kalendár
Streda
- Poľsko: Maloobchodné tržby (jún)
- Hodina: 9:30
- Predchádzajúci: 3%
- Konsenzus: 5,3%
- Poľsko: Spotrebiteľská dôvera (jún)
- Hodina: 9:30
- Predchádzajúci: -9,9
- Konsenzus: -10,2
- JAR: Inflácia CPI (jún)
- Hodina: 10:00
- Predchádzajúci: 4,5%
- Konsenzus: 4,7%
- Zásoby ropy DOE
- Hodina: 16:30
- Predchádzajúci: -1692k
- Konsenzus: -1950k
Štvrtok
- Austrália: Miera nezamestnanosti (jún)
- Hodina: 3:30
- Predchádzajúci: 4,4%
- Konsenzus: 4,4%
- Poľsko: Miera nezamestnanosti (jún)
- Hodina: 9:30
- Predchádzajúci: 5,9%
- Konsenzus: 5,8%
🗂️ Zverejnenie výsledkov spoločností
- AT&T ($T.US) – pred otvorením burzy (BMO)
- Philip Morris ($PM.US) – pred otvorením burzy (BMO)
- GE Vernova ($GEV.US) – pred otvorením burzy (BMO)
- Tesla ($TSLA.US) – po zatvorení burzy (AMC)
- Alphabet ($GOOGL.US) – po zatvorení burzy (AMC)
- IBM ($IBM.US) – po zatvorení burzy (AMC)
- ServiceNow ($NOW.US) – po zatvorení burzy (AMC)
- Southwest Airlines ($LUV.US) – po zatvorení burzy (AMC)
3 trhy, na ktoré stojí za to obrátiť pozornosť
- US500: Pred nami je bezpochyby najintenzívnejší deň tohto týždňa z hľadiska zverejňovania výsledkov najväčších amerických spoločností. Pozornosť trhu sa prirodzene sústredí na gigantov — Teslu, Google, AT&T a IBM. Ich kurzy môžu výrazne ovplyvniť indexy, v ktorých sú zahrnuté, aj širší trhový sentiment.
- OIL: Napätie medzi USA a Iránom dramaticky vzrástlo po smrti najmenej 3 amerických vojakov, ktorí zahynuli pri iránskych útokoch v Jordánsku a Iraku minulý víkend. Za nami je 11. noc bombardovania v rade. Mediátori (Katar, Egypt a Pakistan) mali však včera obom stranám predložiť návrh 10-dňového prímeria, čo dáva lúč nádeje na návrat k situácii po podpísaní 60-dňového memoranda. Ako iránske vedenie v Teheráne, tak aj administratíva prezidenta Trumpa naznačili ochotu vrátiť sa k rokovaniam.
- USDJPY: Pár včera dosiahol najvyššiu úroveň za takmer 40 rokov, keď po prvýkrát od roku 1986 prelomil hranicu 163. V dlhodobejšom horizonte je to predovšetkým dôsledok návratu popularity stratégie carry trade. V ostatných dňoch je však dominantným faktorom podmieňujúcim oslabenie otázka ďalšej eskalácie napätia medzi USA a Iránom a z toho vyplývajúci nárast cien energetických surovín. Takmer 90 % energetických potrieb Japonska pochádza z dovozu, pričom jeho hlavnými dodávateľmi za bežných podmienok sú krajiny Blízkeho východu.
💴 Jen prudko posilňuje po jastrabích správach z Bank of Japan
🎥 Netflix klesá od maxím o 50 %. Dokedy bude akcia padať?
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (21.7.2026)
Ranné zhrnutie: AI spoločnosti a zlato sú opäť v kurze? (22.07.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.