Ranné zhrnutie: AI spoločnosti a zlato sú opäť v kurze? (22.07.2026)

Utorok priniesol výrazné zisky na trhoch v USA aj Európe. Index Nasdaq 100 posilnil o 1,3 % a celoeurópsky Euro Stoxx 50 o 0,9 %. K rastu došlo napriek rastúcemu napätiu medzi USA a Iránom, ktoré vytlačilo cenu ropy Brent späť nad 92 USD za barel.
📈 Akcie
Spoločnosti zo širšieho sektora AI sa zrejme vracajú do priazne investorov a včera boli hlavným ťahúňom rastu kľúčových akciových indexov. Medzi najväčších víťazov utorkovej seansy patrili spoločnosti Nebius, Sandisk, Micron, Teradyne a Seagate, ktorých akcie posilnili o viac než 10 %.
Obrázok 1: Víťazi a porazení dňa v indexe Nasdaq 100 (21. 7. 2026)
Zdroj: XTB Research, 22. 7. 2026
Výrazný rast kórejského indexu KOSPI, ktorý dnes posilňuje o 2 %, preto nie je prekvapivý. Podporuje ho silný výkon akcií Samsung (+2,8 %) a SK Hynix (+2,4 %).
Situácia vyzerá horšie na ostatných ázijských trhoch, najmä pri čínskom indexe Hang Seng (-1 %), kde strácajú veľké spoločnosti Tencent (-6,2 %), Geely (-4 %) a Xiaomi (-3,5 %).
Futures na index S&P 500 sa takisto pohybujú v červených číslach. Straty sú však mierne, iba okolo 0,2 %. Pozornosť sa sústreďuje nielen na geopolitické otázky, ktoré ovplyvňujú ceny ropy a LNG, ale aj na výsledky veľkých spoločností. Dnes očakávame štvrťročné reporty firiem vrátane Tesla, Google, AT&T, IBM a ServiceNow.
🌍 Geopolitika
Od začiatku týždňa pokračujú americké sily v nočných útokoch na iránske územie. Ide už o 11. noc bombardovania v rade. Medzi ciele patria iránske veliteľské centrá, raketové základne, hangáre pre lietadlá a sklady dronov. Údery zasiahli viacero miest vrátane Búšehru, Tabrízu a Bandar Abbásu. Iránske úrady nezostávajú pasívne a odpovedajú útokmi na ciele v Kuvajte, Jordánsku, Sýrii a Bahrajne.
Napätie výrazne vzrástlo po smrti najmenej 3 amerických vojakov, ktorí zahynuli v dôsledku iránskych útokov v Jordánsku a Iraku počas minulého víkendu. Prezident Donald Trump oznámil tvrdú odvetu a pohrozil rozšírením útokov na civilnú a energetickú infraštruktúru, ak Irán nepristúpi na dohodu.
Sprostredkovatelia z Kataru, Egypta a Pakistanu mali včera obom stranám predložiť návrh na 10-dňové prímerie, ktoré by svojím spôsobom znamenalo návrat k situácii po podpise 60-dňového memoranda. Napriek pokračujúcej výmene útokov signalizujú úrady v Teheráne aj administratíva prezidenta Trumpa ochotu vrátiť sa k rokovaniam.
🛢️ Energetické komodity
Pokračujúce ostreľovanie a absencia jasných signálov, že obe strany dosiahli dohodu, vedú k ďalšiemu rastu cien kľúčových energetických komodít.
Za barel ropy Brent sa v súčasnosti platí približne 92 USD a za WTI okolo 85 USD. V porovnaní s úrovňami zaznamenanými presne pred týždňom to predstavuje rast o 8 %, respektíve 6 %.
Zemný plyn na holandskej burze TTF takisto zdražuje a rastie na 60 USD za MWh, čo znamená týždenný nárast o 11 %.
🧈 Drahé kovy
Napriek absencii kľúčových makroekonomických údajov a zasadnutí najväčších centrálnych bánk rastú výnosy 10-ročných dlhopisov vo viacerých vyspelých ekonomikách vrátane Nemecka a Japonska. Súčasne rastú aj ceny drahých kovov, ktoré pre niektorých investorov predstavujú priamu alternatívu k dlhopisom.
Podľa nášho názoru tento rast signalizuje určitý risk-off sentiment medzi investormi v reakcii na pretrvávajúce geopolitické napätie a návrat obáv z vývoja na energetickom trhu. Zároveň ukazuje, akú dôležitú úlohu zohral návrat optimizmu okolo sektora AI pri včerajšom raste akciových trhov.
Za trojskú uncu zlata sa v súčasnosti platí približne 4 135 USD (+1,4 %) a za striebro 59,8 USD (+1,7 %).
📈 Makroekonomické údaje a menová politika
Maďarsko
Včera sa naša pozornosť, možno trochu nečakane, sústredila na Maďarsko. MNB, teda Maďarská národná banka, uskutočnila druhé zníženie úrokových sadzieb od vypuknutia vojny v Iráne. Tento krok je dôsledkom poklesu inflácie na 1,7 %, teda pod inflačný cieľ banky vo výške 3 % ± 1 percentuálny bod.
Aj po znížení zostáva základná sadzba v Maďarsku o 2 percentuálne body vyššia než v Poľsku. Pre ďalšie uvoľňovanie menovej politiky tak existuje značný priestor. Ak tomu nezabráni stále pomerne dynamický rast reálnych miezd vo výške 7 %, očakávame pokračovanie znižovania sadzieb na nasledujúcich zasadnutiach.
Spojené kráľovstvo
Dnes sa pozornosť presunula na Britské ostrovy, odkiaľ prišli júnové údaje o inflácii. Celková inflácia klesla viac, než sa očakávalo, na 2,6 %. To bolo z veľkej časti dôsledkom nižších cien pohonných hmôt na čerpacích staniciach.
Pre investorov však môže byť dôležitejšie, že jadrová inflácia zostala bez zmeny na 2,6 % a inflácia v službách klesla iba veľmi mierne na 3,6 %. Práve sektor služieb zostáva hlavným zdrojom obáv pre Bank of England.
Podľa trhového ocenenia investori očakávajú do konca roka v Spojenom kráľovstve dve zvýšenia úrokových sadzieb. Prvé by mohlo prísť už v septembri. Na nadchádzajúcom zasadnutí 30. júla je však rast sadzieb málo pravdepodobný.
💱 Meny
V prostredí rastúceho globálneho napätia a návratu ceny ropy Brent výrazne nad 90 USD za barel posilňuje americký dolár aj komoditné meny. Na čele rebríčka sa nachádzajú nórska koruna a austrálsky dolár.
Japonský jen sa síce nachádza v strede menového rebríčka a od začiatku týždňa oslabil voči doláru približne o 0,4 %, včera však dosiahol nové minimum za takmer 40 rokov na úrovni 163,2.
Z dlhodobejšieho pohľadu je tento vývoj z veľkej časti dôsledkom návratu popularity stratégie carry trade. Tá spočíva v požičaní meny s takmer nulovou úrokovou sadzbou, v tomto prípade jenu, a jej okamžitej výmene za inú menu, napríklad dolár, s cieľom investovať na trhu ponúkajúcom vyšší výnos.
Obrázok 2: Úrokové sadzby v USA – horná hranica – a v Japonsku + USDJPY (1987–2026)
Zdroj: Bloomberg, 21. 7. 2026
V posledných dňoch je však hlavným faktorom oslabovania ďalšia eskalácia napätia medzi USA a Iránom a z nej vyplývajúci rast cien energetických komodít.
Takmer 90 % energetického dopytu Japonska je pokrývaných dovozom a za bežných podmienok patria medzi jeho hlavných dodávateľov krajiny Blízkeho východu.
Obrázok 3: Bilancia zahraničného obchodu Japonska s energiami (1998–2026)
Zdroj: IEA, 21. 7. 2026
Dlhodobá absencia deeskalácie konfliktu medzi USA a Iránom sa môže prejaviť nielen výrazným rastom inflačných tlakov, ale aj problémami s udržaním plynulých dodávok kľúčových energetických komodít.
₿ Kryptomeny
Zhoršenie sentimentu je viditeľné aj na trhu s kryptomenami, hoci rozsah poklesov zostáva zatiaľ obmedzený.
- Bitcoin dnes klesá o 0,8 % a prepadáva sa pod hranicu 66 000 USD.
- Ethereum oslabuje o 0,2 % a vracia sa na úroveň približne 1 920 USD.
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