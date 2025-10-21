OpenAI ohrozuje dominanciu Googlu. Akcie Alphabet pod tlakom

- Akcie Googlu klesajú v dôsledku správ o možnom uvedení AI prehliadača od OpenAI
- Nový prehliadač by mohol narušiť obchodný model Alphabetu založený na vyhľadávaní a reklame
- Trhy zatiaľ riziko úplne nezapočítali, no ďalšie správy môžu zvýšiť tlak na akcie Googlu
Akcie Googlu klesajú po správach, že OpenAI by mohla čoskoro oznámiť spustenie nového webového prehliadača poháňaného umelou inteligenciou. Investori sa obávajú, že tento produkt by mohol ohroziť dominantné postavenie prehliadača Google Chrome na trhu.
Zavedenie prehliadača zo strany OpenAI by nebolo len ďalším uvedením produktu — mohlo by ísť o zásadný zlom, ktorý spochybní samotné základy technologického giganta Google. Spoločnosť Alphabet je už roky spájaná predovšetkým s internetovým vyhľadávaním, ktoré generuje obrovské reklamné príjmy. Hoci zatiaľ ide len o špekulácie a neoficiálne informácie, samotná možnosť nového AI prehliadača od OpenAI už elektrizuje trhy.
Ak by OpenAI skutočne ponúkla používateľom úplne nový, inteligentný spôsob prehliadania internetu a vyhľadávania informácií — teda poskytovanie priamych a personalizovaných odpovedí namiesto tradičných odkazov — mohlo by to predstavovať reálnu hrozbu pre Google. Dominancia prehliadača Chrome a obchodný model Alphabetu by mohli byť oslabené, čo by mohlo posunúť rovnováhu síl v technologickom sektore mimo giganta zo Silicon Valley.
Treba však poznamenať, že akcie Googlu od začiatku roka prudko vzrástli a výrazne prekonali hlavné indexy ako S&P 500 a Nasdaq. Napriek tomu trhy zatiaľ plne nezohľadnili scenár, v ktorom OpenAI skutočne spustí nový AI prehliadač. Ak sa však objavia ďalšie špekulácie alebo oficiálne informácie zo strany OpenAI, tlak na cenu akcií tohto technologického giganta sa môže zvýšiť a viesť k ďalším poklesom.
Toto môže byť moment, kedy sa budúcnosť online vyhľadávania a prehliadania výrazne zmení — a OpenAI sa môže stať novým hráčom, ktorý určí nové pravidlá hry
