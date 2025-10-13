OpenAI oznamuje partnerstvo s Broadcomom. Akcie spoločnosti prudko rastú!

- Pre Broadcom predstavuje táto prelomová dohoda upevnenie pozície kľúčového hráča v oblasti AI infraštruktúry.
- Akcie Broadcomu rastú vďaka dohode s OpenAI.
- Pre Broadcom predstavuje táto prelomová dohoda upevnenie pozície kľúčového hráča v oblasti AI infraštruktúry.
- Akcie Broadcomu rastú vďaka dohode s OpenAI.
Spoločnosť OpenAI oznámila strategické partnerstvo s firmou Broadcom, ktorého cieľom je vývoj a nasadenie prvých vlastných čipov pre umelú inteligenciu. Tento krok je odpoveďou na rýchlo rastúce výpočtové nároky OpenAI pri vývoji pokročilých generatívnych modelov ako je ChatGPT. Nové čipy majú byť uvedené do prevádzky v druhej polovici roka 2026 a budú mať kombinovaný výkon 10 gigawattov – čo je viac než päťnásobok výkonu Hooverovej priehrady a dostatok energie pre viac ako 8 miliónov domácností v USA. Po oznámení dohody akcie Broadcomu na začiatku obchodovania vystrelili o takmer 8 %!
Podľa dohody bude OpenAI navrhovať grafické procesory (GPU) a Broadcom zabezpečí technický vývoj, výrobu a integráciu do serverov a dátových centier. Nové systémy budú nasadené v interných prevádzkach OpenAI aj v dátových centrách externých partnerov. Celá infraštruktúra bude fungovať na sieťovej technológii Broadcomu, vrátane Ethernet riešení, ktoré môžu byť životaschopnou alternatívou k dnes dominantnému štandardu od Nvidie.
Toto partnerstvo zapadá do širšej stratégie OpenAI, ktorá sa snaží znižiť závislosť od obmedzenej ponuky a vysokých cien čipov od Nvidie. Spoločnosť už predtým uzavrela zmluvu s AMD na kapacitu 6 GW a spolupracuje aj s Nvidiou na výstavbe infraštruktúry o výkone 10 GW. Celkovo má OpenAI zabezpečených až 26 gigawattov výpočtovej kapacity, čo je viac ako letná spotreba elektriny v New Yorku.
Pre Broadcom ide o jednu z najväčších a najprestížnejších zákaziek v histórii spoločnosti. Tradične známa výrobou sieťových čipov a telekomunikačných riešení, sa firma teraz etabluje ako kľúčový hráč v oblasti AI infraštruktúry. Od konca roku 2022 sú akcie Broadcomu v silnom uptrende, pričom ich hodnota sa zvýšila takmer šesťnásobne. Navyše tržby spoločnosti rastú každý štvrťrok a každá finančná správa potvrdzuje rastúci význam segmentu AI čipov. Partnerstvo s OpenAI tak ešte viac posilňuje pozíciu Broadcomu ako hlavného príjemcu globálneho boomu umelej inteligencie.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcie J.B. Hunt rastú o 18 % po silných výsledkoch za 3. kvartál 🚀
Visa verí, že stablecoiny môžu vstúpiť na kreditný trh v hodnote 40 biliónov USD
OpenAI plánuje megaprojekt za 400 miliárd dolárov: stratégia, riziká a realita
Apple stráca ďalšieho lídra v oblasti AI uprostred eskalujúceho boja o talenty
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.