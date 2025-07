OpenAI pripravuje platobný checkout v ChatGPT pre priame nákupy

OpenAI vyvíja integrovaný platobný checkout v ChatGPT, ktorý umožní používateľom dokončiť nákup priamo v chatovom rozhraní. Dnes o tom informovali The Financial Times a Reuters – bude to nový zdroj príjmu, keďže OpenAI si bude účtovať províziu za transakcie.

Čo sa mení

Aktuálne ChatGPT len odporúča produkty s odkazmi na externé e‑shopy. Nový checkout – vyvíjaný v spolupráci so Shopify – umožní uzavrieť nákup priamo v rozhovore. Obchodníci akceptujúci objednávky v systéme budú platiť OpenAI províziu. Pilotná verzia je už prezentovaná vybraným značkám.

Monetizačný posun

Tento krok znamená zásadný posun od predplatného modelu. OpenAI sa snaží získať novú príjmovú vetvu z užívateľov bezplatnej verzie a využiť vysokú návštevnosť ChatGPT.

Konkurenčný kontext

Vstupom do oblasti obchodu konkurujú OpenAI spoločnostiam ako Google. Značky a agentúry začínajú optimalizovať pre AI nákupy (tzv. „AIO“), čo môže zásadne ovplyvniť digitálne marketingové stratégie.

Perspektíva do budúcna

Detailné parametre – výška provízie a úroveň integrácie – sa stále dolaďujú. OpenAI a Shopify rokovali o pilotnej implementácii. Finálna dostupnosť závisí od ďalšieho testovania a dolaďovania technológie.

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: