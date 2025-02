OpenAI rokuje o investícii vo výške 40 miliárd dolárov, valuácia môže dosiahnuť 300 miliárd dolárov

Spoločnosť OpenAI rokuje o získaní až 40 miliárd dolárov v rámci investičného kola, ktoré by mohlo oceniť lídra v oblasti umelej inteligencie až na 300 miliárd dolárov. Toto kolo by viedla japonská SoftBank, ktorá zvažuje investíciu medzi 15 a 25 miliardami dolárov, pričom zvyšok by pochádzal od ďalších investorov​

Rýchly rast valuácie

Ak sa financovanie uskutoční podľa plánu, valuácia OpenAI by sa takmer zdvojnásobila oproti poslednej zaznamenanej hodnote 157 miliárd dolárov v októbri 2024, keď spoločnosť získala 6,6 miliardy dolárov. Takýto nárast by bol mimoriadny aj v rámci súčasného AI boomu v Silicon Valley. S hodnotou 300 miliárd dolárov by sa OpenAI stala druhým najhodnotnejším startupom na svete, hneď po SpaceX​

Využitie investície: Stargate AI a expanzia

Významná časť financií bude použitá na podporu záväzku OpenAI vo výške 18 miliárd dolárov na projekt Stargate, spoločný podnik so SoftBank a ďalšími partnermi zameraný na výstavbu veľkých dátových centier pre umelú inteligenciu v USA. OpenAI plánuje využiť tieto prostriedky aj na pokrytie prevádzkových nákladov, keďže v roku 2024 spoločnosť vykázala stratu 5 miliárd dolárov pri príjmoch 3,7 miliardy dolárov. V roku 2025 OpenAI očakáva rast príjmov na 11,6 miliardy dolárov​

Rastúca investícia SoftBank do AI

Generálny riaditeľ SoftBank Masayoshi Son nedávno oznámil záväzok vo výške 100 miliárd dolárov na americké projekty dátových centier pre OpenAI s plánom rozšírenia až na 500 miliárd dolárov počas štyroch rokov. Tento krok zodpovedá širšej vízii SoftBank o dominancii v oblasti AI infraštruktúry​

Dopad na trh a postoj investorov

Tieto rokovania prichádzajú v čase rastúcej konkurencie v oblasti AI, najmä po pokroku čínskej spoločnosti DeepSeek. Nárast nákladovo efektívnych AI modelov z Číny vyvolal medzi investormi obavy o dlhodobú udržateľnosť stratégie OpenAI s vysokými nákladmi. Napriek tomu OpenAI zostáva dominantným hráčom s významnou finančnou podporou​