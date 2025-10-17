Alibaba a Ant kupujú kancelárske priestory v Hongkongu za 925 miliónov dolárov

-
Alibaba a Ant investujú 925 miliónov dolárov do kúpy horných 13 poschodí One Causeway Bay – najväčšia kancelárska transakcia v Hongkongu od roku 2021.
Kúpna zmluva zahŕňa aj značkové práva, 50 parkovacích miest a viac než 28 000 m² kancelárskych priestorov.
Mandarin Oriental predáva budovu v súlade so stratégiou zníženia aktív, plánuje návrat kapitálu akcionárom.
Alibaba a Ant považujú Hongkong za kľúčový bod pre globálnu expanziu a ďalšie technologické investície.
Spoločnosti Alibaba Group a Ant Group oznámili akvizíciu 13 najvyšších poschodí budovy One Causeway Bay v Hongkongu za približne 925 miliónov amerických dolárov. Ide o najväčší kancelársky obchod v meste od roku 2021.
Predávajúcim je Mandarin Oriental, ktorý týmto krokom napĺňa svoju "asset-light" stratégiu – teda znižovanie majetkového vlastníctva a sústredenie sa na prevádzkové činnosti. Súčasťou predaja sú značkové práva na budovu, 50 parkovacích miest a celková plocha viac než 28 000 metrov štvorcových.
Predseda Alibaba Joe Tsai uviedol, že akvizícia odráža ich dôveru v hongkonskú ekonomiku a že mesto považujú za strategickú základňu pre globálnu expanziu.
Ant Group uviedla, že v Hongkongu plánuje zvýšiť investície, posilniť lokálny tím a prilákať top talenty, v súlade so svojou stratégiou globalizácie.
Alibaba pôsobí v Hongkongu od roku 1999, kde začínala s finančnými a právnymi operáciami. V roku 2014 spustila cloudové služby a v roku 2017 spolu s partnermi vytvorila aplikáciu AlipayHK, ktorú dnes používa viac než 4,5 milióna ľudí.
Transakcia má byť ukončená do konca roka 2025 a podlieha schváleniu príslušnými úradmi.
