Orsted prepustí štvrtinu zamestnancov do roku 2027 – reaguje na tlak v sektore obnoviteľných zdrojov

- Orsted prepustí 25 % zamestnancov (približne 2 000 ľudí) do konca roka 2027.
- Spoločnosť sa chce viac sústrediť na offshore veterné elektrárne v Európe.
- Cieľom je zvýšenie efektivity a konkurencieschopnosti po problémoch v USA.
- Úspory by mali dosiahnuť 311 miliónov USD ročne od roku 2028, zároveň firma získala 9,4 miliardy USD z emisie akcií.
- Orsted prepustí 25 % zamestnancov (približne 2 000 ľudí) do konca roka 2027.
- Spoločnosť sa chce viac sústrediť na offshore veterné elektrárne v Európe.
- Cieľom je zvýšenie efektivity a konkurencieschopnosti po problémoch v USA.
- Úspory by mali dosiahnuť 311 miliónov USD ročne od roku 2028, zároveň firma získala 9,4 miliardy USD z emisie akcií.
Dánska energetická spoločnosť Orsted, svetový líder vo výstavbe pobrežných veterných elektrární, oznámila, že do konca roka 2027 zníži počet zamestnancov približne o 2 000 osôb, teda o približne 25 % svojej pracovnej sily.
Spoločnosť tak reaguje na kombináciu finančných, prevádzkových a geopolitických tlakov, ktoré v posledných rokoch ovplyvnili celý sektor obnoviteľných zdrojov.
Orsted uviedol, že sa bude viac sústreďovať na európsky trh a projekty v oblasti offshore veternej energie, pričom časť existujúcich projektov bude dokončená v nasledujúcich rokoch.
Spoločnosť sa zároveň snaží zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a znížiť náklady, čo je dôležité najmä po sérii problémov v USA, kde čelila meškaniu projektov, vysokým úrokovým sadzbám a negatívnemu postoju prezidenta Donalda Trumpa voči obnoviteľným zdrojom.
Tento týždeň spoločnosť oznámila, že získala 9,4 miliardy USD prostredníctvom emisie akcií, čím posilnila svoju kapitálovú pozíciu.
Tieto kroky majú pomôcť stabilizovať firmu po výraznom poklese cien akcií spôsobenom neistotou v USA a globálnymi problémami v dodávateľských reťazcoch.
Podľa Orstedu povedú personálne škrty a ďalšie úsporné opatrenia k ročnej úspore nákladov približne 2 miliardy dánskych korún (cca 311 miliónov USD) od roku 2028.
Applied Digital zrýchľuje rast. Akcie stúpli takmer o 20 %
Bývalý britský premiér Rishi Sunak sa stal poradcom spoločností Microsoft a Anthropic
Akcie Applied Digital posilnili o 26 % po silných kvartálnych výsledkoch a novej AI zmluve
Bristol Myers Squibb kupuje Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD a vstupuje do oblasti in vivo CAR‑T terapií
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.