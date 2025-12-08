BNP Paribas navyšuje podiel v spoločnosti Ageas na 22,5 % v transakcii za 3,5 miliardy USD

- BNP Paribas navyšuje podiel v Ageas na 22,5 % v rámci dohody za 3,5 miliardy USD.
- Ageas získa plnú kontrolu nad AG Insurance, zatiaľ čo BNP posilňuje svoju pozíciu v skupine.
- Transakcia prinesie BNP kapitálový zisk 820 miliónov EUR a navýšenie čistého zisku.
- Ageas zvyšuje ciele pre voľný cash flow a výnosy pre akcionárov do roku 2027.
Francúzska banková skupina BNP Paribas oznámila, že zvýši svoj podiel v spoločnosti Ageas, najväčšom belgickom poisťovacom podniku, zo 14,9 % na 22,5 %. Celková hodnota dvojfázovej transakcie dosahuje 3 miliardy eur (3,5 miliardy USD), a tým si BNP Paribas upevňuje pozíciu kľúčového investora vo firme.
Transakcia zahŕňa:
Predaj 25 % podielu BNP v spoločnosti AG Insurance (dcérska firma Ageas) späť Ageasu za 1,9 miliardy eur.
Súčasnú investíciu vo výške 1,1 miliardy eur do akcií Ageas prostredníctvom BNP Paribas Cardif, poisťovacej dcérskej spoločnosti BNP. Táto investícia je založená na cene 60 EUR za akciu, zatiaľ čo trhová cena uzavrela v piatok na 56,9 EUR.
Pre Ageas táto dohoda znamená získanie plnej kontroly nad AG Insurance, zatiaľ čo BNP sa strategicky posúva z priameho vlastníctva dcérskej firmy k silnejšiemu vplyvu v materskej spoločnosti.
Súčasťou dohody je aj:
- Obnovené exkluzívne partnerstvo v oblasti bankopoistenia medzi AG Insurance a belgickou pobočkou BNP Paribas Fortis.
- Vytvorenie nového investičného partnerstva medzi AG Insurance a správou aktív BNP Paribas.
- Nominácia jedného člena do predstavenstva Ageas zo strany BNP.
BNP očakáva, že transakcia prinesie:
- Čistý kapitálový zisk po zdanení vo výške 820 miliónov EUR v roku 2026.
- Rast čistého zisku o 40 miliónov EUR ročne na opakovanej báze.
Ageas v reakcii na plánovaný nákup zvýšil svoj cieľ voľného peňažného toku pre rok 2027 z 2,3 miliardy EUR na 2,6 miliardy EUR a taktiež plánuje zvýšenie odmien pre akcionárov z 2 na 2,2 miliardy EUR.
Uzatvorenie celej transakcie sa očakáva v 2. štvrťroku roku 2026.
Graf BNP.FR (D1)
Akcie spoločnosti BNP Paribas sa aktuálne obchodujú na úrovni 76,44 EUR, čím prelomili nad kľúčové technické úrovne – ako nad SMA 100 (75,28 EUR), tak aj nad EMA 50 (72,33 EUR). Tento prienik predstavuje pozitívny technický signál, ktorý potvrdzuje obnovený rastový trend po predchádzajúcej korekcii. RSI dosahuje hodnotu 62,8, čo značí rastúci nákupný tlak, ale zároveň ešte neprekročil prekúpené pásmo (70), takže rast má potenciál pokračovať. Z hľadiska ďalšieho vývoja bude dôležité sledovať, či sa akcie udržia nad úrovňou 75 EUR, ktorá sa novo stáva kľúčovou podporou. V prípade pokračovania rastu je ďalším cieľom oblasť okolo 79,5 EUR, teda predchádzajúce maximá z októbra.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.