US OPEN: Pokojný začiatok týždňa s Fedom 🏦 Trump upozorňuje na protimonopolné obavy týkajúce sa spojenia Netflixu a Warneru (08.12.2025)

Wall Street vstupuje do týždňa rozhodnutí Fedu relatívne stabilne, podporená neistotou ohľadom budúceho výhľadu menovej politiky v USA. Futures na index Russell 2000 (US2000) zaznamenávajú najväčší zisk (+0,6 %) a vymazávajú piatkový pokles. Medzi veľkými indexmi vedie technologický Nasdaq (US100: +0,1 %), zatiaľ čo S&P 500 (US500) a DJIA (US30) sa obchodujú bez väčšej zmeny.
Keďže je decembrové zníženie sadzieb takmer úplne započítané, trh sa teraz sústreďuje na to, ako Fed tento krok odkomunikuje a čo by mohlo nasledovať v januári. Tento týždeň pravdepodobne prinesie nové rozpory, keďže niektorí jastrabí členovia FOMC nesúhlasia s predsedom Powellom ohľadom dezinflačného vplyvu rastu produktivity spôsobeného umelou inteligenciou. Zároveň silnie diskusia o opatrnom, „jastrabom“ znížení, ktoré by mohlo naznačovať, že Fed bude aj v roku 2026 pokračovať v obozretnej politike, aj v prípade, že Trump vymenuje nového predsedu.
Technologické akcie opäť vedú rast, pričom softvérový a polovodičový sektor zaznamenávajú najvyššie zisky. Technologické riziko však dolieha na defenzívne sektory (zdravotníctvo, utility, spotrebný tovar), ktoré zaznamenávajú najväčší odlev kapitálu. Ostatné sektory zaznamenávajú miernejšie straty a celkový sentiment zostáva relatívne stabilný.
Volatilita v sektoroch indexu S&P 500
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Americké akcie dnes
Zdroj: xStation5
US2000 (D1)
Futures na index Russell 2000 sa približujú k dôležitému odporu v blízkosti historického maxima z októbra, okolo úrovne 2 555. Najbližší support sa nachádza na úrovni 78,6 % Fibonacciho retracementu, ktorý zároveň korešponduje s psychologickou hranicou 2 500 bodov. Tento kontrakt dlhodobo rešpektuje 10-dňový EMA (žltý) ako referenčnú úroveň pre býčie aj medvedie pohyby.
Udržanie sa nad touto kĺzavou hodnotou by mohlo otvoriť priestor pre nové maximá, najmä ak nižšie úrokové sadzby naďalej podporia akcie malých spoločností. Naopak, prelomenie pod EMA10 by pravdepodobne viedlo k návratu ku konsolidácii z októbra.
Zdroj: xStation5
Firemné správy:
- Agios Pharmaceuticals posilňuje o 0,5 %, napriek stratám v predobchodnej fáze po tom, čo FDA odložila rozhodnutie o doplnkovej žiadosti na registráciu lieku mitapivat pre alfa- a beta-talasémiu. Žiadosť zostáva v aktívnom posudzovaní. Nie sú požadované žiadne nové údaje a diskusia sa sústreďuje na označenie a REMS program. FDA zatiaľ neoznámila nový termín rozhodnutia a Agios pokračuje v príprave dokončenia procesu.
- Akcie Carvany vzrástli o viac než 8 % po tom, čo S&P Global oznámila, že spoločnosť bude 22. decembra zaradená do indexu S&P 500. Tento krok odráža výrazné zotavenie trhovej kapitalizácie a pravdepodobne vyvolá pasívne prílevy kapitálu, keď si indexové fondy upravia portfóliá.
- IBM oznámila akvizíciu spoločnosti Confluent za 11 miliárd USD, pričom zaplatí 31 USD za akciu, teda približne 29% prémiu. Týmto IBM prehlbuje orientáciu na AI a cloudové služby. Akcie Confluent pred otvorením trhu vyskočili takmer o 30 %, aktuálne +28 %. IBM očakáva, že platforma na streamovanie dát posilní jej schopnosti v oblasti generatívnej AI, zjednoduší prekrývajúce sa produkty a prinesie zisk do jedného roka po očakávanom uzavretí v druhej polovici 2026.
- Akcie CoreWeave klesli o 5 % po oznámení emisie konvertibilných dlhopisov v hodnote 2 miliardy USD. Časť výnosov bude použitá na capped call transakcie na zmiernenie riedenia akcií alebo kompenzáciu nadmerných konverzných platieb, zvyšok pôjde na všeobecné korporátne účely.
- Prezident USA Donald Trump upozornil na potenciálne protimonopolné obavy týkajúce sa akvizície Warner Bros a HBO spoločnosťou Netflix za 72 miliárd USD, pričom poukázal na veľký podiel Netflixu na trhu. Transakcia, ktorá má byť dokončená po rozdelení Warner Bros v druhej polovici 2026, by skonsolidovala hlavné franšízy ako Harry Potter a Game of Thrones pod Netflixom. Odborníci z odvetvia očakávajú regulačné preskúmanie, možné ústupky a zvýšené zapojenie Bieleho domu do schvaľovacieho procesu. Netflix dnes obchoduje o 3 % nižšie, zatiaľ čo WBD vzrástol o 6,6 %.
- Paramount Skydance zároveň spustil nepriateľskú ponuku na kúpu Warner Bros. Discovery za 30 USD na akciu, po tom čo prehral s Netflixom v rámci 72-miliardovej akvizície štúdia a streamovacích aktív. Ponuku podporuje kapitál rodiny Ellisonovcov, fond RedBird Capital a 54 miliárd USD dlhu. Paramount tvrdí, že jeho menšia, samostatná dohoda by čelila rýchlejšiemu regulačnému schváleniu, vzhľadom na protimonopolné obavy týkajúce sa väčšej akvizície Netflixu.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.