Otázky a odpovede šéfa Fedu Kevina Warsha počas vystúpenia v Kongrese: Stabilita inflácie je kľúčová

Kľúčové závery z otázok a odpovedí
- „Inflácia je voľba“: Warsh prevzal plnú zodpovednosť za boj s infláciou a uviedol, že Fed nebude „prenášať zodpovednosť“ na externé faktory. Výslovne kritizoval rámec priemerného inflačného cielenia Fedu z roku 2020 ako „chybný“, čím signalizoval koniec tolerancie voči prekračovaniu inflačného cieľa.
- Komunikácia a zmena režimu: Sľúbil „novú kapitolu“ a zmenu v spôsobe, akým Fed komunikuje. Odmietol tradičné forward guidance, teda odmietol signalizovať nadchádzajúce rozhodnutia o sadzbách, a oznámil, že budúca politika bude výrazne formovaná verejne diskutovanými pracovnými skupinami.
- Prísna nezávislosť a žiadne záchrany kryptomien: Warsh dôrazne potvrdil nezávislosť Fedu od fiškálnej politiky. Taktiež stanovil jasnú hranicu v otázke finančnej stability, keď uviedol, že Fed sa nechystá nikoho zachraňovať, a výslovne vylúčil záchranu kryptomenového trhu.
- Zdravie ekonomiky: Americká ekonomika a finančné trhy sú solídne, pričom trh práce je „pozoruhodne odolný“, hoci trh s bývaním zostáva nerovnomerný. Zdôraznil, že duálny mandát nie je vo vzájomnom rozpore.
Komentár: Zazneli konkrétne informácie a čo očakávať?
Ak ste hľadali okamžité konkrétne náznaky týkajúce sa ďalšieho pohybu úrokových sadzieb, nedostali ste ich. Warshovo vystúpenie bolo silné v otázke štrukturálneho a filozofického obratu, ale chudobné na krátkodobé konkrétne informácie o menovej politike.
Čo od Warsha očakávať v budúcnosti:
- Koniec forward guidance: Očakávajte posun smerom k skutočne dátovo závislému Fedu, ktorý bude rozhodovať zasadnutie od zasadnutia. Warsh chce riadiť očakávania bez toho, aby FOMC zväzoval ruky, čo znamená menej explicitných „náznakov“ týkajúcich sa nadchádzajúceho zvyšovania alebo znižovania sadzieb.
- Čakanie na štrukturálnu reformu: Skutočné detaily Warshovej „zmeny režimu“ nebudú známe, kým jeho novovymenované pracovné skupiny nezačnú FOMC predkladať svoje závery. Očakávajte, že tieto verejné debaty budú hlavným katalyzátorom zmien rámca politiky neskôr v tomto roku.
- Jastrabejšia reakčná funkcia: Odmietnutím rámca z roku 2020 dal Warsh jasne najavo, že Fed už nebude tolerovať zvýšenú infláciu. Hoci nepovedal, že súčasné sadzby sú príliš nízke, jeho postoj je jasne naklonený agresívnej obrane 2 % cieľa.
Reakcia trhu:
Pár EURUSD zostal stabilný a udržal si denné maximá po skoršom zverejnení júnového údaja CPI. Absencia výslovne jastrabích vyjadrení týkajúcich sa súčasných úrokových sadzieb zabránila rally dolára a ponechala trhom priestor vstrebať skôr Warshovu dlhodobú inštitucionálnu prestavbu než akúkoľvek bezprostrednú hrozbu pre menovú politiku.
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