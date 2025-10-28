Palantir a Nvidia spájajú sily vo vývoji pokročilej umelej inteligencie

- Integrácia technológií Nvidia (CUDA-X, Nemotron) s AI platformou Palantiru umožňuje vytváranie pokročilých AI agentov a automatizáciu obchodných procesov.
- Prvým klientom je spoločnosť Lowe’s, ktorá riešenie využíva na optimalizáciu logistiky – ide tak o praktické nasadenie integrovaného AI hardvéru a softvéru v maloobchode.
Spoločnosti Palantir a Nvidia nadviazali strategické partnerstvo zamerané na integráciu pokročilých výpočtových technológií od Nvidie, ako sú knižnice CUDA-X a otvorené AI modely, s platformou umelej inteligencie od Palantiru. Partnerstvo má za cieľ vytvoriť komplexný technologický stack, ktorý podnikom umožní nasadiť pokročilú analytiku, automatizovať procesy a využívať prispôsobiteľných AI agentov na optimalizáciu zložitých prevádzkových systémov.
Prvým významným používateľom tohto riešenia je spoločnosť Lowe’s, ktorá ho využíva na zefektívnenie riadenia dodávateľského reťazca. Spolupráca posilňuje AI schopnosti Palantiru využitím výpočtového výkonu GPU od Nvidie a najmodernejších AI modelov, čím vzniká nový štandard pre operačné aplikácie umelej inteligencie v sektoroch ako maloobchod, zdravotníctvo, finančné služby či verejná správa.
Nvidia naďalej vedie segment AI hardvéru, najmä v oblasti grafických procesorov, zatiaľ čo Palantir sa sústreďuje na vývoj AI softvéru a platforiem – ide teda o komplementárnych hráčov na trhu. Spolupráca Palantiru a Nvidie predstavuje významný krok smerom k budovaniu integrovaného AI ekosystému, ktorý spája výkonné výpočty s pokročilými analytickými nástrojmi. Partnerstvo si už získalo uznanie investorov aj odborníkov ako potenciálny motor AI inovácií pre podniky aj verejný sektor.
