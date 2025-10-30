Palantir žaluje bývalé inžinierky pre údajné zneužitie tajných údajov v konkurenčnom startupe

-
Palantir žaluje dve bývalé inžinierky za údajné zneužitie obchodných tajomstiev pri vzniku konkurenčného startupu.
-
Sporné sú mlčanlivosť, konkurenčné doložky a použitie interných technológií Palantiru.
-
Výsledok môže ovplyvniť právne normy v oblasti AI duševného vlastníctva.
-
Palantir týmto dáva jasne najavo svoju ochotu brániť know-how aj pred súdom.
-
Americká technologická spoločnosť Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) podala žalobu na dve svoje bývalé inžinierky, Radhu Jain a Joannu Cohen, pre údajné zneužitie obchodných tajomstiev pri zakladaní konkurenčného AI startupu Percepta AI.
Podľa súdu obe ženy porušili dohodu o mlčanlivosti a zákaz konkurencie, keď údajne použili proprietárne dáta, kód a interné architektúry zo systémov Palantiru.
Žaloba prichádza v čase, keď sa v AI sektore zintenzívňuje konkurencia a rastie význam ochrany duševného vlastníctva.
Ako konflikt vznikol
Radha Jain opustila Palantir v novembri 2024 a Joanna Cohen vo februári 2025. Obe mali prístup k najcitlivejším častiam produktov Palantiru. Následne spustili startup Percepta AI, ktorý získal financovanie od General Catalyst a údajne už zamestnáva desiatku ďalších bývalých zamestnancov Palantiru.
Palantir tvrdí, že cieľom bolo vytvoriť takmer identický produkt k jeho vlastnej platforme Foundry a zneužiť firemné know-how aj existujúce zákaznícke kontakty.
Právne a strategické dôsledky
Prípad otvára diskusiu o tom, ako ďaleko môžu technologické firmy zájsť pri ochrane obchodného tajomstva.
Hoci konkurenčné doložky nie sú v niektorých štátoch USA ľahko vymáhateľné, Palantir podal žalobu na federálnej úrovni, kde platia prísnejšie pravidlá pre ochranu tajomstiev.
Zároveň ide o silný signál smerom k verejnému aj štátnemu sektoru, že Palantir nebude tolerovať únik technológií mimo firmy.
Na strane startupu Percepta môže žaloba znamenať oneskorenie vo financovaní alebo reputačné riziko v očiach investorov.
Kontexte v sektore
Tento typ konfliktu je čoraz častejší vďaka tzv. „technologickej mafii“ – startupom zakladaným bývalými zamestnancami veľkých IT firiem. Tie sa často inšpirujú predchádzajúcimi skúsenosťami, no balansujú na hrane zákona.
Prípad Palantiru môže vytvoriť precedens pre ďalšie firmy, ktoré chcú chrániť svoje IP pred podobnými pokusmi o replikáciu.
Čo bude nasledovať
Súd rozhodne, či došlo k porušeniu zákonov o obchodnom tajomstve. Palantir môže žiadať okamžité zastavenie činnosti Percepta AI aj finančné odškodnenie.
Startup sa bude musieť brániť a dokázať, že všetky technológie vznikli nezávisle a bez využitia interných materiálov Palantiru. Výsledok môže mať dopad na celý sektor AI a jeho právny rámec.
