Ďalší deň u Meta – pokuty, AI a kapitálové výdavky

Spoločnosť Meta, ktorú mnohí stále označujú ako „Facebook“, sa už druhý rok po sebe ukazuje ako „čierny kôň“ trhu a technologického sektora. Väčšina investorov ju v roku 2022 odpísala ako stratený prípad, a ani niekoľkonásobný rast hodnoty akcií od tej doby ich nedokázal presvedčiť. Dnes sa Meta opäť dostáva na titulky – kvôli únikom informácií o možnom znížení výdavkov na „Metaverse“ a taktiež kvôli ďalšiemu konaniu zo strany EÚ.
„Metaverse“, oficiálne známy ako Reality Labs, je osobný projekt generálneho riaditeľa Marka Zuckerberga, ktorý sa už roky neúspešne snaží presvedčiť investorov o zmysle svojej vízie. Projekt sa v posledných kvartáloch stal záťažou vo firemných výsledkoch – pohlcuje obrovské objemy peňazí bez akéhokoľvek náznaku obchodného modelu. Dnes agentúra Bloomberg informovala, že Zuckerberg by mohol výdavky na projekt znížiť – až o 30 %, čo by znamenalo miliardové úspory, ktoré by mohli byť efektívnejšie využité inde. Táto správa viedla k rastu akcií o 4 %.
„Inde“ znamená predovšetkým CAPEX – kapitálové výdavky. Rovnako ako iné technologické firmy, aj Meta investuje obrovské sumy do cloudovej infraštruktúry a umelej inteligencie. V roku 2025 by mali výdavky dosiahnuť až 65 miliárd USD, pričom výhľady naznačujú ešte vyššie hodnoty. Neustály rast tržieb a marží umožnil spoločnosti investovať aj do stratových projektov, no náklady spojené s AI revolúciou sú natoľko vysoké, že si už nemôže dovoliť podporovať menej perspektívne iniciatívy.
Ani veľké náklady však americkým technologickým firmám nebránia v porušovaní európskej legislatívy. Európska komisia začala konanie proti Meta, pretože spoločnosť mala porušiť antimonopolné pravidlá tým, že obmedzila prístup iných firiem k riešeniu „WhatsApp Business Solution“. Na rozdiel od častého názoru, pokuty v EÚ nie sú symbolické – Meta čelí pokute až 16,5 miliardy USD, čo predstavuje 10 % jej globálnych tržieb. Ak konanie dopadne v neprospech spoločnosti, nebude to jej prvá pokuta tohto typu od Komisie.
Za zmienku stojí, že pred necelým mesiacom spoločnosť opustil Yann Andre LeCun – zakladateľ firemných AI riešení a odborník francúzskeho pôvodu. LeCun svoj odchod zdôvodnil tým, že nová AI stratégia „vedie firmu nikam“. Dlhodobo patrí medzi skeptikov – tvrdil, že technológia nikdy nedosiahne úroveň komplexnosti, ktorú od nej investori očakávajú. Kritizoval tiež odklon spoločnosti od open-source smerovania.
Či rast výnosov z reklamy bude Meta stačiť na realizáciu čoraz riskantnejšej stratégie v čoraz nestabilnejšom prostredí, ukáže až čas.
META.US (D1)
Zdroj: xStation5
