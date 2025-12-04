Priemyselné REITy – Skutočne bezpečné aktívum?

V čase trhovej neistoty je prirodzené, že investori hľadajú bezpečné aktíva, kde môžu podržať svoj kapitál, kým sa trendy a sentiment neupokoja a nevyjasnia. V poslednom období však investori pociťujú nedostatok takýchto aktív. Nestabilná politika USA oslabuje dôveru v dolár a americké dlhopisy. Drahé kovy zažili nezvyčajnú volatilitu a Bitcoin stratil za posledné dva mesiace viac ako 30 % svojej hodnoty. Niektorí investori poukazujú na výhodu investovania do nehnuteľností počas obdobia ekonomického a trhového napätia. Tento pohľad však často postráda fundamentálne opodstatnenie – a to nie je ten najväčší problém. Trhová zotrvačnosť, vysoké kapitálové požiadavky a zmrazenie veľkých súm nie sú pre každého.
Čo ak však existuje spôsob, ako investovať do nehnuteľností prostredníctvom kapitálového trhu a získať väčšinu výhod bez nutnosti znášať väčšinu rizík či nevýhod? Takúto možnosť ponúkajú tzv. REITy. Nie všetky REITy sú si však rovné – kľúčom k úspechu je výber správneho trhového segmentu. Administratívne budovy trpia nízkou výnosnosťou a vysokým zadlžením kvôli prebytku ponuky. Bývanie, napriek všeobecnému presvedčeniu, je veľmi citlivé na ekonomické cykly, a široko rozšírené špekulatívne bubliny, ktoré podporujú miestne zákony, vystavujú investorov riziku veľkých korekcií.
Segment trhu s nehnuteľnosťami, ktorý je do veľkej miery oslobodený od týchto problémov, predstavuje nenápadný, no mimoriadne výnosný priemyselný sektor. Dni, keď firmy vlastnili infraštruktúru a budovy, sú preč. V súčasnosti firmy potrebujú flexibilitu a prispôsobivosť – nemôžu byť trvalo viazané na konkrétny pozemok. Práve preto sa čoraz viac rozvíja trh priemyselných REITov. Výhody tohto segmentu a nástrojov sú:
- Výrazne vyššia obsadenosť. Priemyselné REITy sú efektívnejšie pri správe nájomcov.
- Menšie cenové výkyvy; priemyselné nehnuteľnosti sú špecializovanejšie a kvalitnejšie.
- Väčší priestor na zvyšovanie nájomného; veľké ekonomické subjekty sú vo výhodnejšej pozícii než spotrebitelia, ktorých príjmy nedržia krok s infláciou.
- Nižšia citlivosť na regulácie; absencia spoločenského tlaku a vzdialenosť od hustých oblastí znižujú tlak na štátne zásahy.
- Zmluvy sa zvyčajne uzatvárajú na niekoľko rokov dopredu, čo zaručuje stabilný cash flow.
Kto sú lídri trhu a aké sú ich vyhliadky a obchodný model?
Jednou z najperspektívnejších spoločností v tomto segmente je STAG Industrial.
- Firma dosahuje obsadenosť nad 95 %.
- Miera udržania zákazníkov je až 75 %.
- Nárast nájomného prekračuje 20 %.
- Bezprecedentná diverzifikácia; najväčší klient (Amazon) predstavuje len 2,8 % príjmov.
- Ročný rast výnosov o 9 %.
- 14 rokov rastúcich dividend s výplatným pomerom 60 %.
- Nedávne zvýšenie úverového ratingu od Moody’s.
- Dividendy nevypláca ročne ani kvartálne, ale mesačne.
STAG Industrial (STAG.US - D1)
