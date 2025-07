PepsiCo zlepšuje výhlaď zisku vďaka dopytu po zdravších nápojoch a slabšiemu doláru

Spoločnosť PepsiCo oznámila, že očakáva menší pokles celoročného zisku, než pôvodne predpokladala. Tento pozitívny vývoj podporuje rastúci dopyt po energetických nápojoch a zdravších variantoch limonád v USA, ako aj oslabenie amerického dolára, ktoré znižuje tlak na zahraničné príjmy.

Akcie PepsiCo zareagovali na túto správu rastom o 1,6 % v premarkete, aj napriek tomu, že od začiatku roka stratili približne 11 %. V druhom štvrťroku firma prekročila očakávania analytikov, keď utržila 22,73 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast o 1 %, zatiaľ čo analytici očakávali mierny pokles.

Zisk na akciu (očistený o jednorazové položky) dosiahol 2,12 USD, oproti očakávaným 2,03 USD.

PepsiCo, podobne ako konkurenčná Coca-Cola, reaguje na zmeny v spotrebiteľskom správaní rozširovaním ponuky zdravších produktov, napríklad akvizíciou značky Poppi s prebiotickými limonádami. Zároveň inovuje aj v tradičnom segmente – nové príchute značiek Lay’s a Doritos majú osloviť širšie publikum.

Firma tiež reaguje na tlak spotrebiteľov na ceny a začína ponúkať lacnejšie produktové varianty, po tom, čo v minulých rokoch výrazne zdražovala kvôli ochrane marží.

Približne 40 % čistých tržieb PepsiCo v roku 2024 pochádzalo zo zahraničia, pričom vývoj kurzu dolára mal kľúčový dopad. Počiatočné obavy z negatívneho vplyvu silného dolára sa však nenaplnili – oslabujúca mena teraz podporuje lepší než očakávaný výhlaď. Spoločnosť po novom očakáva pokles jadrového zisku na akciu o 1,5 %, zatiaľ čo pôvodná prognóza počítala s poklesom o 3 %.

Celkovo možno povedať, že PepsiCo ťaží z adaptácie na nové spotrebiteľské trendy a menový vývoj, čo firme pomáha stabilizovať výsledky v prostredí zvýšených nákladov a meniaceho sa správania zákazníkov.

Graf PEP.US (D1)

Akcie PepsiCo sa na dennom grafe obchodujú za 135,35 USD a po dlhodobom klesajúcom trende momentálne vykazujú prvé náznaky možného obratu. Cena sa dostala nad kĺzavý priemer EMA 50 (134,00 USD) a testuje hranicu SMA 100 (139,11 USD), ktorá bude predstavovať kľúčový odpor. Dlhodobý pokles, ktorý trval takmer celý uplynulý rok, bol sprevádzaný stabilne klesajúcimi priemermi a absenciou výraznejšieho impulzu. Teraz však dochádza k stabilizácii cien v pásme 130–135 USD, kde sa začína formovať základňa pre možný obrat trendu.

RSI na úrovni 56,5 naznačuje pozitívne momentum bez prekúpenosti. MACD zostáva nad nulovou líniou, aj keď signálna línia poukazuje na spomaľujúce tempo rastu. Prerazenie nad EMA 50 je prvým technickým signálom zlepšenia nálady na trhu. Ak by akcie dokázali pokračovať v raste aj nad 139 USD (SMA 100), mohlo by to potvrdiť obrat a otvoriť priestor k ďalšiemu rastu smerom k rezistenciám na úrovni 145–150 USD. Naopak, neúspešné prerazenie SMA 100 by mohlo viesť k návratu k podpornému pásmu pri 130 USD, prípadne opätovnému testu minima z konca júna.

Zdroj: xStation5

