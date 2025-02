Plány UBS na spätný odkup nezvýšili dôveru investorov v neistote kapitálových pravidiel

Akcie UBS Group AG v utorok prudko klesli, keďže obavy investorov z nadchádzajúcich kapitálových požiadaviek zatienili pokrok banky pri integrácii Credit Suisse. Inštitúcia so sídlom v Zürichu oznámila plány na spätný odkup svojich akcií v hodnote až 3 mld. USD v roku 2025 a vykázala čistý zisk vo výške 770 mil. Akcie však klesli o viac ako 6 %, čím viedli k stratám medzi európskymi bankami.

UBS je naďalej na ceste k dokončeniu integrácie Credit Suisse do budúceho roka a k obnoveniu vyplácania dividend na úroveň spred akvizície. Analytici sa však naďalej zameriavajú na potenciálne zvýšenie kapitálových požiadaviek o 25 miliárd USD podľa revidovaných švajčiarskych pravidiel Too-Big-to-Fail. Ermotti varoval pred „prehnanou reakciou“, ktorá by mohla ohroziť konkurencieschopnosť UBS.

„Hlavnou obavou investorov je, či bude UBS schopná presunúť kapitál z iných subjektov, aby pokryla očakávaný nedostatok podľa nových predpisov,“ povedal Kian Abouhossein zo spoločnosti JPMorgan Chase & Co. Poznamenal, že zverejnenie repatriácie kapitálu UBS vo výške 13 miliárd USD vo štvrtom štvrťroku úplne nezmiernilo obavy.

UBS plánuje v prvej polovici roka spätne odkúpiť akcie v hodnote 1 miliardy USD a neskôr ďalšie 2 miliardy USD, čím prekročí úroveň spätného odkúpenia na rok 2024. Banka tiež navrhla zvýšenie dividendy na 90 centov na akciu, pričom v tomto roku plánuje ďalšie zvýšenie o 10 %, ktoré bude závisieť od jasných regulačných podmienok.

Obavy z regulácie

Ermotti očakáva väčšiu jasnosť nových kapitálových pravidiel do mája, keď má švajčiarska vláda dokončiť nariadenie. Navrhované nariadenie by od UBS vyžadovalo, aby voči svojim zahraničným jednotkám držala podstatne viac kapitálu, čo regulačné orgány považujú za nevyhnutné po krachu Credit Suisse v roku 2023. UBS sa proti týmto opatreniam ohradila a tvrdí, že úplné krytie zahraničných dcérskych spoločností na úrovni materskej spoločnosti by bolo nadmerné.

Jednotka UBS pre správu majetku medzitým vykázala slabší prílev klientov, než sa očakávalo, a pomer nákladov a výnosov banky sa zhoršil na 89 % z 83 % v predchádzajúcom štvrťroku, čo ovplyvnilo ziskovosť.

Výhľad trhu a ochota podstupovať riziko

UBS zaznamenala zvýšenie rizikového apetítu investorov po prezidentských voľbách v USA koncom roka 2024, pričom „konštruktívne“ trhové podmienky budú pokračovať aj začiatkom roka 2025. Banka však varovala pred potenciálnou volatilitou vyplývajúcou z neistoty v globálnom obchode, obáv z inflácie a politiky centrálnych bánk.

Z výkyvov na trhu profitovali obchodníci a obchodníci, keďže divízia investičného bankovníctva UBS zaznamenala zisk pred zdanením 479 mil.

Výzvy v oblasti správy majetku a znižovanie počtu zamestnancov

Jednotka správy majetku zaznamenala prílev klientov vo výške 17,7 miliardy USD, čo bolo pod odhadmi. UBS chce do roku 2025 získať nové aktíva v hodnote 100 miliárd USD ročne a realizuje stratégie na posilnenie svojej prítomnosti na americkom trhu s majetkom, rozšírenie pokrytia pre veľmi bonitných klientov a investície do technológií.

V rámci integračného úsilia UBS výrazne znížila počet pracovných miest vo Švajčiarsku a prepustila stovky zamestnancov. Celkové zníženie počtu zamestnancov presiahlo 10 000 od akvizície Credit Suisse.