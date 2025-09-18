Automobilky čelia tlaku zvýšiť ceny kvôli clám – zatiaľ ostávajú opatrné

Od zavedenia colných taríf v USA čelia automobilky miliardovým dodatočným nákladom, ktoré sa doteraz snažili nepremietať na zákazníkov. Tento prístup sa však v druhej polovici roka môže zmeniť. Zatiaľ čo priemerná cena nových áut v USA vzrástla od polovice marca do polovice augusta o menej ako 1 %, podľa analytikov je len otázkou času, kedy dôjde k plošnejšiemu zdražovaniu.
Napríklad General Motors očakáva celkové náklady z ciel až vo výške 5 miliárd USD, zatiaľ čo Ford odhaduje stratu 3 miliardy USD. Tieto náklady tlačia automobilky k hľadaniu úspor – interne aj v rámci dodávateľského reťazca. Možnosti absorbovať tieto náklady sú však obmedzené.
Zdražovanie prichádza postupne a nenápadne. Niektoré značky zvýšili ceny len pri vybraných modeloch – napríklad Ford pri vozidlách vyrobených v Mexiku alebo luxusné značky ako Porsche a Aston Martin. Iní výrobcovia zvyšujú dopravu do predajní, ktorá medziročne vzrastla o 8,5 % na priemer 1 507 USD.
Zdržanlivosť pri cenách má jasný dôvod: americkí spotrebitelia sú už teraz unavení z vysokých cien áut. Od roku 2019 vzrástla priemerná transakčná cena nového vozidla o 30 % na takmer 49 100 USD. Výrobcovia sa obávajú, že príliš rýchle zdraženie by mohlo odradiť zákazníkov.
Hyundai napríklad drží ceny stabilné, hoci len v druhom kvartáli zaplatiť o 600 miliónov USD viac na clách. Podľa CEO Randyho Parkera je prioritou zachovanie konkurencieschopnosti cez cenovú dostupnosť.
Podľa analytikov ako Kevin Roberts (CarGurus) aj bývalých manažérov z odvetvia bude tlak na zvyšovanie cien narastať. Očakáva sa, že výrobcovia budú uprednostňovať drahšie modely s vyššou maržou a pristúpia ku zdražovaniu selektívne, aby si udržali trhový podiel.
Trh s novými autami v USA je tak vo vyváženom napätí – medzi udržaním zákazníkov a ochranou ziskovosti. Zatiaľ čo ceny zostávajú relatívne stabilné, skutočné náklady pre spotrebiteľov postupne rastú.
Graf GM.US (D1)
Akcie spoločnosti General Motors pokračujú v silnom rastovom trende a aktuálne sa obchodujú na úrovni 59,17 USD. Cena sa drží výrazne nad EMA 50 (55,75 USD) aj SMA 100 (52,13 USD), čo potvrdzuje jasný býčí moment.
Prípadná korekcia môže nájsť podporu v oblasti okolo EMA 50, no pokiaľ sa cena drží nad touto hladinou, výhľad zostáva pozitívny s možným rastom smerom k psychologickej hranici 60 USD a ďalej.
Zdroj: xStation5
Graf F.US (D1)
Akcie spoločnosti Ford sa po dlhšom poklese stabilizovali a v posledných mesiacoch sa obchodujú v rastovom kanáli. Aktuálna cena je 11,73 USD a akcie sa držia nad EMA 50 (11,41 USD) aj SMA 100 (11,01 USD), čo značí zlepšujúce sa technické nastavenie.
RSI na úrovni 55,5 je v neutrálnej zóne s priestorom na ďalší rast. Ak sa cena udrží nad kĺzavými priemermi, môže dôjsť k pokračovaniu rastu smerom k maximu okolo 12,50 USD.
Kľúčovú podporu aktuálne predstavuje oblasť 11,30–11,40 USD, ktorej prelomenie by mohlo spochybniť aktuálny trend.
Zdroj: xStation5
