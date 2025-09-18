Microsoft investuje viac než 7 miliárd USD do rozšírenia AI dátových centier vo Wisconsine

Spoločnosť Microsoft oznámila výstavbu druhého veľkokapacitného dátového centra pre umelú inteligenciu (AI) vo Wisconsine, čím jej celková investícia v tomto štáte prekročí 7 miliárd dolárov. Nové zariadenie doplní už oznámené dátové centrum v Mount Pleasant za 3,3 miliardy USD, ktoré má byť dokončené budúci rok a v plnej prevádzke zamestná približne 500 ľudí. Po rozšírení sa má počet pracovných miest zvýšiť až na 800.
Lokalita v okrese Racine County, medzi Milwaukee a Chicagom, sa tak stáva strategickým technologickým centrom. Pôvodne tu mala stáť továreň Foxconnu za 10 miliárd USD, no tento projekt bol výrazne zredukovaný. Microsoft sa rozhodol využiť potenciál oblasti a svoje plány dotiahnuť do realizácie.
Nový areál má hostiť najvýkonnejší AI superpočítač na svete, postavený na stovkách tisíc čipov od spoločnosti Nvidia. Microsoft zároveň zdôraznil ekologický rozmer projektu – plánuje predfinancovať elektrickú infraštruktúru, aby náklady neboli prenesené na spotrebiteľov, a využije moderný chladiaci systém, ktorý ťaží z chladného podnebia Wisconsinu. Ročná spotreba vody má byť porovnateľná s bežnou reštauráciou.
Podľa prezidenta Microsoftu Brada Smitha bude vo Wisconsine vychovaná nová generácia AI modelov, ktoré prinesú prielomy v medicíne, vede a ďalších kľúčových odvetviach. Projekt tak posilňuje pozíciu Microsoftu v oblasti umelej inteligencie a zároveň dáva nový impulz regiónu, ktorý zažil sklamanie z nedokončených plánov Foxconnu.
Táto investícia potvrdzuje stratégiu Microsoftu zameranú na budovanie AI infraštruktúry v USA a zároveň ukazuje na rastúci význam regionálnych centier výpočtového výkonu pre globálny technologický vývoj.
Graf MSFT.US (D1)
Akcie spoločnosti Microsoft sa po predchádzajúcom prudkom raste konsolidujú a aktuálne sa obchodujú na úrovni 511,07 USD. Cena sa stále drží nad EMA 50 (503,48 USD) aj SMA 100 (486,98 USD), čo naznačuje pokračujúcu býčiu štruktúru, hoci rastové momentum sa v posledných týždňoch spomalilo.
RSI na úrovni 53,4 sa nachádza v neutrálnej zóne, čo naznačuje, že trh nie je ani prepredaný, ani prekúpený.
Krátkodobo sa akcie pohybujú v pásme 500–520 USD, a prieraz tejto rezistencie by mohol otvoriť priestor na opätovný test historického maxima na úrovni 555,77 USD. Naopak, udržanie podpory okolo EMA 50 bude kľúčové pre zachovanie aktuálnej technickej rovnováhy.
Zdroj: xStation5
