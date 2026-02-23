Zhrnutie trhov: preskupenie na európskych trhoch po obchodných turbulenciách – čo sledovať? 🔎

- Európske akciové burzy sa v pondelok obchodujú prevažne nižšie po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil nové jednotné globálne clo vo výške 15 %, platné okamžite.
- Toto rozhodnutie nasledovalo po verdikte Najvyššieho súdu, ktorý zablokoval významnú časť predchádzajúceho colného systému, čo na konci minulého týždňa krátkodobo zlepšilo trhový sentiment. Obnovená eskalácia však opäť zvýšila obchodnú neistotu a znížila ochotu investorov podstupovať riziko. Investori sa obávajú dopadu na globálny rast a inflačné očakávania. Futures na americké akciové indexy taktiež naznačujú slabšie otvorenie trhu.
- Hlavné európske indexy sú pod tlakom – Euro Stoxx 50 (EU50) klesá približne o 0,20 %, zatiaľ čo nemecký DAX oslabuje asi o 0,44 %, čo odráža jeho vysokú expozíciu voči medzinárodnému obchodu. Francúzsky FRE40 krátko dosiahol nové historické maximum, než sa otočil nadol (aktuálne -0,25 %). UK100 stráca 0,25 %. Široký index Stoxx 600 klesá približne o 0,30 %, pričom väčšina sektorov sa nachádza v negatívnom pásme. Medzi najslabšie patria priemyselné spoločnosti citlivé na zahraničný obchod.
- Sektorové pohyby aj jednotlivé akcie sú zmiešané. Luxusné spoločnosti ako Kering (KER.FR +3,30 %) a LVMH (MC.FR +1,50 %) spočiatku podporovali francúzsky trh, zatiaľ čo firmy z oblasti letectva a obrany vrátane Airbusu a Thales oslabovali.
- Novo Nordisk (NOVOB.DK) klesá o viac než 12 % po tom, čo jeho liek na obezitu CagriSema nesplnil primárny cieľ v klinickej štúdii. To zosilnilo obavy z konkurencie.
- Johnson Matthey (JMAT.UK) stráca viac než 16 % po znížení predajnej ceny svojej divízie Catalyst Technologies.
- JD Sports (JD.UK) rastie o 5,00 % po oznámení programu spätného odkupu akcií v hodnote 200 miliónov GBP.
- Rolls-Royce (RR.UK) oslabuje o 1,20 % pred zverejnením hospodárskych výsledkov, ktoré majú byť oznámené neskôr tento týždeň.
- Makroekonomické údaje poskytli európskemu výhľadu určitú podporu napriek trhovej volatilite. Nemecký index podnikateľskej klímy Ifo vzrástol vo februári na 88,6 bodu, mierne nad očakávania a najvyššie od augusta, čo signalizuje opatrné známky oživenia.
- Nedávne údaje PMI z eurozóny zverejnené koncom minulého týždňa taktiež ukázali návrat priemyslu do pásma expanzie po niekoľkých mesiacoch poklesu.
- Prezidentka ECB Christine Lagarde varovala, že nepredvídateľná obchodná politika môže narušiť investície a ekonomickú stabilitu. V nasledujúcich dňoch trh očakáva ďalšie zverejnenia výsledkov európskych spoločností.
