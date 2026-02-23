EÚ pozastavuje prelomovú obchodnú dohodu. Zlato rastie o 2 %

Európsky parlament v pondelok zmrazil ratifikačný proces ťažko vyrokovanej obchodnej dohody medzi EÚ a USA, známej ako „Turnberry Agreement“, čo signalizuje dramatické zhoršenie transatlantických vzťahov.
Rozhodnutie nasleduje po víkende plnom právnych a politických otrasov vo Washingtone. Prelomové rozhodnutie Najvyššieho súdu USA z 20. februára označilo predchádzajúce clá prezidenta Donalda Trumpa – zavedené podľa zákona International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) – za protiústavné. Prezident reagoval takmer okamžite využitím iného právneho ustanovenia na zavedenie nového globálneho cla vo výške 15 %.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu: Ústavné odmietnutie
V piatok 20. februára rozhodol Najvyšší súd USA pomerom hlasov 6–3, že prezident Trump prekročil svoje výkonné právomoci. Predseda súdu John Roberts uviedol, že IEEPA nedáva prezidentovi právomoc jednostranne ukladať clá, keďže „daňová právomoc“ patrí výlučne Kongresu.
Rozhodnutie fakticky anulovalo clá, ktoré doteraz priniesli 130–180 miliárd USD na colných príjmoch a mali v nasledujúcej dekáde priniesť až 1,4 bilióna USD.
Trumpov protiúder: Sekcia 122
Počas niekoľkých hodín po súdnej porážke podpísal Trump exekutívny príkaz zavádzajúci nové 10 % globálne clo podľa sekcie 122 zákona Trade Act z roku 1974. V sobotu 21. februára oznámil zvýšenie sadzby na 15 %, čo je maximum povolené týmto zákonom.
Opatrenia vstúpia do platnosti 24. februára a môžu zostať účinné 150 dní (približne do 23. júla 2026) bez súhlasu Kongresu.
Prezident zároveň:
-
Označil nesúhlasiacich sudcov za „hlupákov“ a „hanbu pre ich rodiny“.
-
Varoval, že krajiny spochybňujúce rozhodnutie budú čeliť ešte vyšším clám.
-
Tvrdil, že nepotrebuje súhlas Kongresu na zavádzanie ciel.
-
Prisľúbil ďalšie „právne prípustné“ colné opatrenia.
Brusel reaguje: „Dohoda je dohoda“
Ide už o druhé pozastavenie ratifikácie dohody z júla 2025. Predchádzajúce nastalo v januári 2026 po Trumpových hrozbách týkajúcich sa Grónska.
Bernd Lange, predseda obchodného výboru Európskeho parlamentu, navrhol pozastavenie legislatívnych prác na neurčito. Obavou Bruselu je, že nové 15 % globálne clo môže byť uplatnené nad rámec existujúcich doložiek najvyšších výhod (MFN), čo by mohlo efektívne zvýšiť sadzby nad dohodnutý strop 15 %.
Európska komisia zdôraznila, že „dohoda je dohoda“ a varovala pred destabilizačným vplyvom nepredvídateľnej colnej politiky.
Colná aritmetika: rastúce zaťaženie
Ak by nové clo podľa sekcie 122 dopĺňalo existujúce sadzby, efektívne zaťaženie európskeho exportu by mohlo vzrásť až na 30 %. Podľa Yale Budget Lab by plná aplikácia bez výnimiek zvýšila priemernú efektívnu colnú sadzbu USA na 24,1 %, čo je viac než 16,9 % počas vrcholu obdobia IEEPA.
Reakcia trhov: zlato prudko rastie
Finančné trhy reagovali rýchlo. Cena zlata vzrástla takmer o 2 % a priblížila sa k úrovni 5 200 USD za uncu, keď investori hľadali bezpečné útočisko.
Menový pár EURUSD a európske akciové indexy však zostali relatívne stabilné, čo naznačuje, že trhy ešte plne nezohľadnili komplexnosť scenára „clo na clo“.
Nasledujúce týždne budú rozhodujúce. Zatiaľ čo Snemovňa reprezentantov USA nedávno schválila rezolúciu odmietajúcu clá voči Kanade – čo naznačuje rastúcu domácu opozíciu – Donald Trump sa zdá byť neoblomný. Pre európskych exportérov zostáva riziko zdvojenej colnej záťaže hlavnou hrozbou pre hospodársky výhľad roku 2026.
