Abbott financuje akvizíciu spoločnosti Exact Sciences emisiou dlhopisov v hodnote miliardy dolárov 💰

- Abbott vydáva dlhopisy v 8 tranžách na financovanie akvizície v hodnote 21 miliárd USD.
- Najdlhšia splatnosť v roku 2066, prémia približne +1,15 p. p. nad štátnymi dlhopismi.
- Emisia má nahradiť preklenovací úver vo výške 20 miliárd dolárov.
- Vyšší dlh vs. potenciál rastu v oblasti onkologickej diagnostiky.
- Abbott vydáva dlhopisy v 8 tranžách na financovanie akvizície v hodnote 21 miliárd USD.
- Najdlhšia splatnosť v roku 2066, prémia približne +1,15 p. p. nad štátnymi dlhopismi.
- Emisia má nahradiť preklenovací úver vo výške 20 miliárd dolárov.
- Vyšší dlh vs. potenciál rastu v oblasti onkologickej diagnostiky.
Spoločnosť Abbott Laboratories začala veľký predaj korporátnych dlhopisov, aby pomohla financovať plánovanú akvizíciu spoločnosti Exact Sciences Corp. za približne 21 miliárd dolárov.
Emisia je rozdelená do ôsmich tranží so splatnosťou od 3 do 40 rokov. Podľa dostupných informácií je najdlhšia časť ponuky, dlhopis so splatnosťou v roku 2066, ponúkaná s prémiou približne 1,15 percentuálneho bodu nad výnosmi amerických štátnych dlhopisov.
Transakciu organizujú popredné investičné banky – Morgan Stanley, Barclays Plc., Bank of America Corp. a JPMorgan Chase & Co.
Morgan Stanley predtým poskytol spoločnosti Abbott preklenovací úver vo výške 20 miliárd USD, ktorý bol jedným z najväčších krátkodobých financovaní akvizícií v roku 2025.
Súčasná emisia dlhopisov má postupne nahradiť tento krátkodobý úver dlhodobejším financovaním.
Z pohľadu investora je kľúčové sledovať, ako nový dlh ovplyvní úverový profil spoločnosti, náklady na financovanie a budúci cash flow. Ak bude integrácia spoločnosti Exact Sciences úspešná, akvizícia by mohla posilniť pozíciu spoločnosti Abbott v segmente onkologickej diagnostiky a podporiť dlhodobý rast tržieb.
Graf ABT.US (D1)
Akcie spoločnosti Abbott Laboratories sa na dennom grafe obchodujú za približne 112,38 USD a zostávajú v klesajúcom trende. Cena je výrazne pod kĺzavými priemerkami EMA 50 (117,03 USD) a SMA 100 (123,47 USD), ktoré klesajú a potvrdzujú negatívnu štruktúru trhu. Po prudkom poklese do oblasti 105 USD došlo k technickému odrazu, ale zatiaľ sa zdá, že ide len o korekciu v rámci širšieho poklesu. Súčasná konsolidácia prebieha pod predchádzajúcou úrovňou odporu, čo naznačuje opatrnosť medzi kupujúcimi. RSI je na úrovni 42,2, pod neutrálnou úrovňou 50, čo signalizuje slabší nákupný moment bez podmienok prekúpenosti.
Z technického hľadiska bude kľúčové, či sa akcie dokážu vrátiť nad úroveň 117 USD (EMA 50). Iba prekonanie tejto úrovne by mohlo otvoriť priestor pre silnejšiu korekciu smerom k 123 USD (SMA 100). Naopak, ak sa obnoví predajný tlak, bude potrebné sledovať podporu okolo úrovne 105 USD, pretože prekonanie tejto úrovne by mohlo signalizovať pokračovanie poklesu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
FedEx investuje do plne automatizovaného cargo hubu na letisku Navi Mumbai približne 275 miliónov USD
US OPEN: Wall Street zadržiava dych pred výsledkami Nvidia
Lowe's očakáva slabší rok. Rast amerického trhu s nehnuteľnosťami spomaľuje 🏠
TECHNICKÁ ANALÝZA: Akcie, indexy, kryptomeny, devízové trhy a sentiment na trhu (25. február 2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.