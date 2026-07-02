Pokles cien pohonných hmôt je na konci

Ropný trh stratil v uplynulých týždňoch veľkú časť geopolitickej rizikovej prémie. Cena ropy Brent sa teraz pohybuje okolo 72 USD za barel a dostala sa tak do blízkosti úrovní, na ktorých bola pred krízou na Blízkom východe. Trh viac verí scenáru postupného upokojenia situácie a návratu prepravy do normálu. Situácia však zostáva krehká. Cez Hormuz stále neprechádza plný objem ropy ako pred konfliktom a prípadné nové zhoršenie bezpečnostnej situácie by mohlo ceny rýchlo zvýšiť. Ropu zároveň tlačí nadol slabší ázijský dopyt.
Na domácom trhu pokračovalo mierne zlacňovanie pohonných hmôt, hoci benzín už v poslednom týždni prakticky stagnoval. Priemerná cena benzínu Natural 95 klesla na 38,93 Kč za liter, zatiaľ čo nafta klesla na 35,25 Kč za liter. Bohužiaľ to však vyzerá tak, že potenciál ďalšieho poklesu sa rýchlo zmenšuje. K rastúcej sile amerického dolára sa pridáva prudký rast marží rafinérií. Pri benzíne sú aktuálne najvyššie marže za posledné 4 roky a pri nafte sú ešte o niečo vyššie. Jedným z faktorov je zvýšený dopyt Ruska, tradičného exportéra pohonných hmôt, ktoré vplyvom útokov na domáce rafinačné kapacity nemá dostatok pohonných hmôt. Na druhej strane sa vláda rozhodla zatiaľ ponechať reguláciu marží čerpacích staníc a zároveň nižšiu spotrebnú daň na naftu. Tá je jedným z hlavných dôvodov, prečo sú v súčasnosti ceny nafty výrazne nižšie. Leto navyše tradične podporuje dopyt po benzíne pre dovolenkové cesty.
Počas nasledujúcich týždňov sa však môže situácia zmeniť hlavne pri nafte, kde sa dá očakávať rast spotrebnej dane v Česku. Zároveň si nemyslím, že koniec stropu marží prinesie výrazný nárast priemerných cien. Na trhu je viditeľná divergencia cien pohonných hmôt a ropy, ktorá sa môže ďalej prehlbovať. V ďalších dňoch očakávam, že pokles cien pohonných hmôt sa zastaví. Prípadne sa môžeme dočkať aj nárastu cien na čerpacích staniciach, ak bude rast marží rafinérií pokračovať rýchlym tempom.
Ako je na tom Česko z pohľadu výšky cien pohonných hmôt v porovnaní s okolitými krajinami?
Napriek súčasným vysokým cenám pohonných hmôt si Česká republika udržiava pozíciu jednej z lacnejších krajín v Európskej únii, a to podľa najnovších štatistík Európskej komisie k dátumu 29. júna 2026.
- Nafta – Česká republika je tretia najlacnejšia v celej EU. Najnižšie ceny nafty majú momentálne vodiči na Malte, v Poľsku a Česku. Najdrahšiu naftu naopak tankujú vo Fínsku a Holandsku.
- Benzín – Česká republika je ôsma najlacnejšia v EU. Na prvých 3 priečkach najlacnejšieho benzínu sa umiestnili Malta, Poľsko a Španielsko. Najdrahší benzín je dostupný v Dánsku a Holandsku.
Porovnanie so susedmi:
- V Poľsku je benzín aj nafta lacnejšia než v Česku, pričom Poľsko sa pri nafte drží na 2. mieste a aj pri benzíne na 2. mieste medzi najlacnejšími.
- Na Slovensku je nafta mierne drahšia než v Česku, pričom táto krajina je na 5. mieste v EU. Benzín je tu drahší, a to na 16. mieste. Slovensko tak má nadpriemerné ceny benzínu v EU.
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