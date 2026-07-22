Nová colná vlna mieri na lieky aj desiatky krajín 🌍 Lacné lieky v USA sú v ohrození 🚨

Americký prezident Donald Trump oznámil plán zaviesť vysoké clá na dovážané generické lieky. Výrobcom poskytol približne dva roky na presun produkcie do Spojených štátov. Firmám, ktoré do augusta 2028 nevybudujú výrobu na americkom území, má hroziť dovozné clo vo výške 100 %. O rok neskôr by sa mohlo zvýšiť až na 200 %.
Cieľom opatrenia je vrátiť farmaceutickú výrobu späť do USA a znížiť závislosť krajiny od zahraničných dodávateľov. Generické lieky sa však vyrábajú predovšetkým v krajinách s výrazne nižšími nákladmi, najmä v Indii, Číne a niektorých európskych krajinách. Presun produkcie do Spojených štátov preto nemusí viesť k zlacneniu, ale naopak k rastu výrobných nákladov a konečných cien.
Generiká sú lacnejšie verzie liekov, ktorým sa skončila patentová ochrana. Patria medzi ne bežné lieky proti bolesti, antibiotiká, prípravky na vysoký cholesterol, antikoncepcia aj niektoré lieky používané pri liečbe rakoviny. V súčasnosti predstavujú viac než 90 % všetkých predpísaných liekov v USA, napriek tomu tvoria podstatne menšiu časť celkových výdavkov na liečivá.
Práve nízke marže predstavujú hlavnú slabinu pripravovaného systému. Výrobcovia generických liekov často súťažia predovšetkým cenou a nemajú rovnaký priestor na absorpciu ciel ako spoločnosti predávajúce patentované lieky s vysokými maržami. Ak by clo skutočne dosiahlo 100 %, časť producentov by pravdepodobne zvýšila ceny, obmedzila dodávky alebo z amerického trhu úplne odišla.
Vyššie ceny a riziko nedostatku
Zavedenie ciel by mohlo narušiť dodávateľský reťazec, ktorý Američanom zabezpečuje širokú dostupnosť lacných liekov. Výstavba nového farmaceutického závodu je kapitálovo náročná a podľa odhadov môže trvať najmenej tri roky, teda dlhšie, než koľko času vláda výrobcom poskytla.
Firmy sa tak môžu dostať do situácie, keď nestihnú presunúť výrobu do USA pred zavedením prvej sadzby. Budú si musieť vybrať medzi zaplatením cla, znížením marží, zvýšením cien alebo odchodom z niektorých menej výnosných segmentov.
Najväčšie riziko hrozí pri liekoch, ktoré vyrába iba niekoľko spoločností. Ak by niektorá z nich dodávky ukončila, zostávajúci producenti nemusia byť schopní výpadok rýchlo nahradiť. To by mohlo zvýšiť pravdepodobnosť nedostatku niektorých antibiotík, hormonálnych prípravkov alebo liekov používaných pri chronických ochoreniach.
Opatrenie tak môže mať opačný dosah, než aký administratíva deklaruje. Namiesto nižších výdavkov na lieky môžu pacienti čeliť vyšším doplatkom, slabšej konkurencii a väčšej závislosti od drahších značkových prípravkov.
India bude stáť v prvej línii
- Najvýraznejšie by nové clá zasiahli Indiu, ktorá je najväčším zahraničným dodávateľom generických liekov do Spojených štátov. Farmaceutické výrobky patria medzi tri najdôležitejšie kategórie indického exportu do USA a vo finančnom roku 2024 – 2025 dosiahol ich objem približne 10,5 miliardy USD.
- Dodatočné clá na farmaceutické produkty by podľa dostupných odhadov mohli negatívne ovplyvniť viac než 40 % indického vývozu do USA, pretože by sa pridali k už existujúcim bariéram na oceľ, hliník a automobily.
- Investori na oznámenie reagovali poklesom indického farmaceutického sektora. Index NSE Nifty Pharma oslabil až o 1,9 % a podobnú stratu zaznamenala aj spoločnosť Sun Pharmaceutical Industries.
- Konečný dosah však zatiaľ nie je úplne jasný. Obchodná dohoda medzi USA a Indiou uzavretá vo februári počítala s dohodnutým prístupom ku generickým liekom a farmaceutickým ingredienciám. India sa preto môže pokúsiť získať výnimky alebo miernejšie sadzby.
- Citlivosť amerického trhu na indickú produkciu je dobre viditeľná napríklad pri antikoncepcii. Približne 65 % tabletovej antikoncepcie predpísanej v USA v roku 2024 vyrábali iba dve indické spoločnosti, Glenmark Pharmaceuticals a Lupin. Výpadok alebo zdraženie produkcie týchto firiem by mohli mať rýchly dosah na pacientov.
Graf dovozu liekov z Indie do USA
Zdroj: Bloomberg
- Graf ukazuje výrazne premenlivý vývoj amerického dovozu liekov z Indie. Po prudkom raste na začiatku roka 2025 dosiahol dovoz vrchol v blízkosti 700 jednotiek. Následne však počas niekoľkých mesiacov výrazne oslabil a v druhej polovici roka sa pohyboval prevažne v pásme 170 až 300 jednotiek.
- Na začiatku roka 2026 zostával dovoz relatívne utlmený, počas jari však začal opäť rásť. Posledná hodnota sa priblížila k úrovni 400 jednotiek, čo naznačuje obnovenie dopytu po indických liekoch. Pripravované clo preto prichádza vo chvíli, keď dovoz z Indie opäť naberá na sile.
- Vývoj zároveň ukazuje, že obchodné toky sú citlivé na regulačné zmeny, stav zásob a načasovanie dodávok. Ak budú výrobcovia očakávať zavedenie vysokých ciel, môžu sa v nasledujúcich obdobiach snažiť dodávky urýchliť a vytvoriť zásoby. Po nadobudnutí účinnosti ciel by naopak mohol nasledovať prudký pokles dovozu, najmä pri produktoch s najnižšou maržou.
Dosah na európskych a izraelských výrobcov
Nová politika sa netýka iba indických firiem. Významnú časť generík pre americký trh vyrábajú aj spoločnosti Sandoz, Teva Pharmaceutical Industries a Viatris.
Sandoz prevádzkuje časť výroby v Kanade a Rakúsku, zatiaľ čo Teva má rozsiahlu medzinárodnú výrobnú sieť. Vysoké clá by tieto spoločnosti mohli prinútiť presunúť časť produkcie, uzavrieť obchodné dohody s vládou alebo obmedziť ponuku menej ziskových liekov.
Z pohľadu investorov bude dôležité sledovať, aký vysoký podiel amerických tržieb jednotlivé firmy vytvárajú a koľko produkcie už v súčasnosti pochádza z amerických tovární. Spoločnosti s výrobnou kapacitou v USA môžu získať konkurenčnú výhodu, zatiaľ čo producenti závislí od dovozu budú čeliť rastu nákladov.
Clá mieria aj na patentované lieky
Trumpova administratíva pripravuje aj clá až do výšky 100 % na niektoré patentované lieky dovážané zo zahraničia. Pri týchto produktoch však majú existovať významné výnimky.
Veľké farmaceutické spoločnosti, medzi ktoré patria napríklad Merck a Eli Lilly, sa časti najtvrdších opatrení vyhli vďaka dohodám s americkou vládou. Patentované lieky majú navyše spravidla vyššie marže než generiká, takže ich výrobcovia môžu časť dodatočných nákladov ľahšie absorbovať.
Rozdiel medzi oboma segmentmi je zásadný. Zatiaľ čo výrobca inovatívneho lieku má často niekoľko rokov trhovej exkluzivity, pri generikách môže rovnakú účinnú látku predávať viacero konkurentov. Každé zvýšenie nákladov preto môže rýchlo zmeniť ekonomickú zmysluplnosť výroby.
Nová colná vlna zasiahne desiatky krajín
Farmaceutické clá sú súčasťou širšieho sprísňovania americkej obchodnej politiky. Dočasná plošná sadzba vo výške 10 % sa má skončiť v piatok a administratíva pripravuje nové opatrenia, ktoré by zabezpečili pokračovanie ciel bez prerušenia.
Podľa návrhu amerického obchodného splnomocnenca by produkty z približne 60 obchodných partnerov mohli čeliť minimálne desaťpercentnej sadzbe pre údajné nedostatky v pravidlách proti nútenej práci.
Dovoz z Kanady, Mexika, Európskej únie alebo Taiwanu by mohol byť zaťažený sadzbou okolo 10 %, zatiaľ čo produkty z Číny, Indie a Japonska by mohli čeliť clu približne 12,5 %.
Spojené štáty už zároveň oznámili 50-percentné clo na časť kanadského tovaru a 25-percentnú sadzbu na viaceré brazílske produkty. Ďalšie vyšetrovanie sa zameriava na nadmerné priemyselné kapacity. Táto časť opatrení však pravdepodobne nebude pripravená do piatkového termínu.
Mapa krajín zasiahnutých obchodnými vyšetrovaniami
Zdroj: Bloomberg
- Mapa ukazuje, že pripravované americké obchodné kroky majú mimoriadne široký geografický rozsah. Vyšetrovanie týkajúce sa nútenej práce zasahuje Kanadu, Latinskú Ameriku, časť Európy, Rusko, Turecko, Blízky východ, Austráliu aj niekoľko afrických krajín.
- Ešte širšiu skupinu predstavujú ekonomiky, ktoré zároveň čelia preverovaniu pre nútenú prácu a nadmerné priemyselné kapacity. Do tejto kategórie patrí významná časť Európskej únie, Čína, India, Japonsko, Južná Kórea a niekoľko štátov juhovýchodnej Ázie.
- Rozloženie na mape naznačuje, že nejde o úzko zameraný spor s jedným obchodným partnerom, ale o systémovú zmenu americkej obchodnej politiky. V prípade zavedenia ciel môžu byť zasiahnuté dodávateľské reťazce vo farmaceutickom, automobilovom, technologickom aj priemyselnom sektore.
Čo to znamená pre investorov
Pre farmaceutické spoločnosti predstavuje najväčšie riziko kombinácia vyšších nákladov, potreby investovať do americkej výroby a možnosti straty cenovo citlivých zákazníkov. Výrobcovia generík môžu byť nútení financovať nové továrne v čase, keď ich marže už teraz zostávajú veľmi nízke.
Krátkodobo môžu profitovať spoločnosti, ktoré majú dostatočnú výrobnú kapacitu priamo v USA. Dlhodobý dosah však bude závisieť od toho, či vláda poskytne výnimky, odloží termíny alebo uzavrie individuálne dohody s jednotlivými krajinami a firmami.
Pre amerických pacientov a zdravotné poisťovne predstavujú clá riziko vyšších nákladov. Ak by dovoz lacných generík oslabil, mohli by vzrásť výdavky na lieky, tlak na poistné aj náklady federálnych zdravotných programov.
Colná politika tak vytvára výrazný rozpor. Administratíva chce obnoviť domácu výrobu a znížiť závislosť od zahraničia, avšak krátkodobým dôsledkom môžu byť drahšia liečba, nižšia konkurencia a nedostatok niektorých prípravkov.
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