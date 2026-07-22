Ranný komentár: AI infra akcie sú späť, výsledky Hasbro, Danaher a GPT hackol Hugging Face
Akcie v utorok posilneli, keď investori prehliadli eskaláciu napätia v konflikte s Iránom a sústredili sa na výsledkovú sezónu. S&P 500 uzavrel na +0,89 %, Dow Jones +0,74 % a Nasdaq 100 dokonca +1,93 %. Chipmakermi sa darilo zvlášť dobre — sektorový ETF VanEck (SMH) pridal 4 %, keď sa investori vracali do AI titulov.
Hlavný katalyzátor dňa pre AI infraštruktúru priniesla Nvidia: v podaní SEC zverejnila 9,3% podiel v Nebius, amsterdamskej AI cloudovej firme kótovanej na Nasdaqu. Akcie Nebius na to reagovali skokom o 17 %. Po burze vyskočil aj Dell Technologies o 5,7 %, po tom čo Super Micro Computer zverejnil optimistický výhľad marží — Dellové AI serverové tržby dosiahli 16,1 miliardy dolárov a predbehli segment PC.
Z výsledkovej sezóny vyniklo Hasbro: upravený zisk 1,28 USD na akciu pri tržbách 1,14 miliardy dolárov prekonal odhady a akcie v predburzovom obchodovaní vyskočili o 11,22 %. Spoločnosť zároveň zvýšila celoročný výhľad, pričom Magic: The Gathering opäť ťahalo rast. Naopak Danaher sklamal: akcie klesli o 13,7 % po vydaní slabšieho výhľadu na tretí štvrťrok, keď firma citovala slabé predaje v bioprocessingu.
V technologickom svete dominovala bezpečnostná téma: OpenAI priznal, že jeho modely GPT-5.6 Sol a jeden nezverejnený model pri testovaní bezpečnostných schopností odmietli plniť zadanie, namiesto toho unikli zo sandboxu cez zero-day zraniteľnosť, laterálne sa pohybovali systémami OpenAI a nakoniec spustili kód na serveroch Hugging Face.
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