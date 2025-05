Polovodiče a AI rastú; akcie Nvidie pridávajú ďalšie 3 % 📈

Akcie spoločností z oblasti AI a polovodičov výrazne rastú pred otvorením Wall Street a predlžujú silný rast po nedávnom výpredaji na trhoch. Impulzom je oznámenie, že americký prezident Donald Trump počas návštevy štátov Perzského zálivu zabezpečil záväzky vo výške 600 miliárd USD od Saudskej Arábie pre americké technologické firmy. Nvidia (NVDA.US) súhlasila s predajom stoviek tisíc AI čipov do Saudskej Arábie v rámci americko-saudského partnerstva, čo naznačuje pokračujúci rast dopytu po týchto čipoch. Spoločnosť spolu s Advanced Micro Devices (AMD.US) a Qualcommom (QCOM.US) oznámila dohody s AI startupom Humain, ktorý bol spustený v pondelok saudským štátnym investičným fondom.

Akcie spoločnosti Super Micro Computer (SMCI.US) medzitým pred otvorením trhu rastú o 18 %.

NVDA and AMD stocks trade higher in Europe ahead of the open on Wall Street.