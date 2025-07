Polovodiče ženú nahor akcie Tesly a AMD 🔎

Výrazné zvýšenie cien čipov od AMD?

Spoločnosť AMD plánuje zvýšiť cenu svojho AI akcelerátora Instinct MI350 z 15 000 USD na 25 000 USD – takmer o 70 %. Napriek tomuto navýšeniu bude čip stále lacnejší než konkurenčný model Blackwell B200 od Nvidie. Tento krok signalizuje silný dopyt po AI čipoch od AMD a môže viesť k lepším než očakávaným kvartálnym výsledkom. Analytici poukazujú na rastúcu konkurencieschopnosť AMD v segmente AI hardvéru a označujú MI350 za reálnu alternatívu voči drahším riešeniam od Nvidie.

Z hľadiska investícií AMD očakáva, že prvé čipy vyrobené firmou TSMC v USA (v Arizone) dorazia do konca roka. Spoločnosť však upozorňuje, že budú o 5–20 % drahšie ako čipy vyrobené na Tchaj-wane. CEO Lisa Su obhajovala vyššie náklady s dôrazom na odolnosť dodávateľského reťazca – poučenie z pandémie. Uistila, že kvalita zostane nezmenená a rozhodnutie je strategické, nie nákladovo motivované. Výroba v USA prinesie AMD väčšiu geografickú diverzifikáciu a stabilitu v kontexte geopolitického napätia.

Po týchto správach akcie AMD rastú o 4 %. Analytici očakávajú medziročný rast tržieb z GPU segmentu v 3. kvartáli 2025, a to aj napriek zákazu exportu modelu MI308X do Číny. Pozornosť sa zameriava na licenčné otázky a harmonogramy dodávok do Číny v druhej polovici roka, no celkový výhlaď zostáva pozitívny.

Tesla uzatvára rekordnú dohodu 🎯

Tesla potvrdila masívnu dohodu o dodávkach polovodičov v hodnote 16,5 miliardy USD so spoločnosťou Samsung. Elon Musk uviedol, že spolupráca bude zahŕňať výrobu novej generácie čipov AI6 v novej texaskej fabrike Samsungu. Tieto čipy budú využité v humanoidnom robotovi Optimus, autonómnych vozidlách a AI dátových centrách. Musk dodal, že bude osobne dohliadať na výrobný proces a zdôraznil priame zapojenie Tesly do optimalizácie výroby.

Akcie Tesly dnes taktiež rastú o 4 %. Investori považujú túto dohodu za strategický krok k rozvoju umelej inteligencie a zároveň za úspech pre Samsung. Dohoda je platná do roku 2033 a podľa Muska môže jej hodnota v budúcnosti presiahnuť pôvodne oznámených 16,5 miliardy USD.