POLUDŇAJŠIE ZHRNUTIE: Európske indexy pod tlakom kvôli sporu o Grónsko, Japonsko vyhlasuje predčasné voľby 🎙️

- Európske indexy zaznamenávajú pomerne prudký pokles v dôsledku hrozby zavedenia ciel zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Akciové indexy klesli o 1,00 % až 1,80 %.
- Nemecký DE40 klesol o 1,50 %, francúzsky FRA40 o 1,60 %, poľský WIG20 o 0,80 % a taliansky ITA40 o 1,40 %. Celoeurópsky Euro Stoxx 50 klesol o 1,77 %. Euro zostáva relatívne silné, pričom EURUSD vzrástol o 0,34 %.
- Trumpove komentáre naznačujúce nové clá na Európu sú zamerané na vyvíjanie tlaku na tvorcov politiky – najmä Dánsko – v súvislosti s rokovaniami týkajúcimi sa Grónska. Obchodná politika sa opäť dostala do popredia a turbulencie podkopávajú dôveru v nedávne obchodné dohody medzi USA a EÚ.
- Európska únia zvažuje odvetné clá vo výške až 93 miliárd EUR na dovoz z USA, pričom opatrenia pripravené v minulom roku by mohli byť opäť aktivované.
- Predstavitelia EÚ tiež naznačili možnosť použitia nástroja proti nátlaku, ktorý by mohol obmedziť prístup amerických spoločností na jednotný trh EÚ. Väčšina členských štátov však naďalej uprednostňuje dialóg.
- Francúzsko a Nemecko koordinujú spoločnú reakciu voči USA, zatiaľ čo širšie vedenie EÚ považuje odvetné opatrenia predovšetkým za páku pred stretnutiami na vysokej úrovni s Trumpom počas Svetového ekonomického fóra v Davose.
- Fórum v Davose začína tento týždeň uprostred zvýšeného geopolitického napätia.
- Údaje o inflácii v eurozóne za december potvrdili celkovú mieru CPI na úrovni 1,9 % medziročne, zatiaľ čo jadrová inflácia zostala na zvýšenej úrovni 2,3 %, čo posilnilo opatrný postoj Európskej centrálnej banky.
- Trvalo vysoká inflácia v sektore služieb (3,4 %) naďalej obmedzuje schopnosť ECB signalizovať rýchle uvoľnenie menovej politiky.
- V Ázii oznámila japonská premiérka predčasné voľby naplánované na začiatok februára, ktorých cieľom je konsolidovať politickú moc.
- Japonské orgány signalizovali pripravenosť zasiahnuť proti nadmerným alebo špekulatívnym pohybom na devízovom trhu.
- Európska únia tiež pripravuje nové nariadenia zamerané na zníženie závislosti od čínskych dodávateľov v kritických oblastiach infraštruktúry, vrátane telekomunikácií, solárnych energetických systémov a bezpečnostných technológií.
- V oblasti podnikania upútala pozornosť spoločnosť Tesla po tom, ako Cathie Wood z ARK Invest argumentovala, že spoločnosť prechádza z tradičného výrobcu automobilov na technologickú platformu s vysokou maržou a platformu robotaxi.
- Rozhodnutie Kanady znížiť clá na elektrické vozidlá vyrobené v Číne môže podporiť exportnú stratégiu spoločnosti Tesla.
Denné zhrnutie: Optimizmus na Wall Street, drahé kovy na historických maximách 📈 Bitcoin pod tlakom
US Open: Pokus o odraz na Wall Street 📈 Meta Platforms posilňuje o 3,5 %
🔴Živý komentár od XTB: Index cien PCE v USA
BREAKING: EURUSD reaguje 🗽 Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA nižší, než sa očakávalo
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.