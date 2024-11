Potenciálny pokrok v politike samojazdenia pod Trumpovou administratívou podporuje Teslu, akcie v predburzovom období stúpli o 7 % 📈

Akcie spoločnosti Tesla (TSLA.US) v predburzovom obchodovaní posilňujú o 6,70 % po správach, že prechodný tím Donalda Trumpa chce vytvoriť federálny rámec pre reguláciu samojazdiacich vozidiel prostredníctvom amerického ministerstva dopravy. Očakáva sa, že táto politika podporí iniciatívy spoločnosti Tesla v oblasti samojazdiacich vozidiel, ktoré ťažia zo silného vplyvu generálneho riaditeľa Elona Muska na nastupujúcu administratívu. Musk bol okrem toho vymenovaný aj za vedúceho nového oddelenia pre efektívnosť vlády, čo spoločnosti Tesla ďalej umožňuje získať regulačné výhody v rámci jej ambícií v oblasti autonómnych vozidiel.

To by mohlo pre spoločnosť Tesla znamenať potenciálnu zmenu, ktorá by zmiernila regulačné prekážky a urýchlila zavádzanie autonómnych technológií, ako je "robotaxis" a plne samojazdiaci systém (FSD) spoločnosti Tesla.

Zdroj: xStation 5