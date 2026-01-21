Prečo hodnota iránskej meny klesla na nulu?

Kurz iránskeho rialu je už dlhší čas pod tlakom, ktorý sa v posledných mesiacoch opäť zvýšil. V roku 2025 rial oslabil voči doláru takmer o 50 %. Podľa údajov agentúry Bloomberg je kurz rialu v súčasnosti približne 1,5 milióna iránskych rialov za jeden americký dolár. Po zaokrúhlení je jeho hodnota nulová. Toto by sa nemalo zamieňať s „oficiálnym“ kurzom rialu, ktorý je regulovaný a dostupný len pre vybrané osoby, armádu a určité vládne inštitúcie v Iráne. Prakticky nikto na trhu neobchoduje za „oficiálny“ kurz, ktorý sa používa napríklad na zostavovanie štátneho rozpočtu krajiny. Oficiálny kurz, stanovený miestnou centrálnou bankou, je často výrazne silnejší ako skutočný kurz.
Existuje viacero dôvodov pre takúto významnú devalváciu meny. Jedným z hlavných dôvodov je slabá ekonomika a výrazné obmedzenia vývozu ropy, ktorý je hlavným zdrojom príjmov Iránu. Obmedzenia vychádzajú zo série medzinárodných sankcií a snáh o izoláciu Iránu, ktoré sú väčšinou odvetou za nedodržiavanie dohôd zo strany Iránu. Podozrenia sa zameriavajú na pokračujúci vývoj technológie obohacovania uránu, výrobu jadrových bômb, financovanie terorizmu, agresívnu politiku voči Západu a ďalšie faktory.
Slabá ekonomika, sankcie, neistota a s tým súvisiaca eskalácia nedôvery v miestnu menu vedú k jej extrémnemu oslabeniu. To podnecuje infláciu, ktorá vedie k ďalším problémom, ktoré ešte viac oslabujú menu. Vyhliadky na vyriešenie krízy miestnou centrálnou bankou sú nulové. Centrálna banka v podstate nemá žiadnu nezávislosť. Len odráža potreby vládnuceho režimu, čo podčiarkuje vysokú úroveň korupcie v krajine. K tomu sa pridáva pokles cien ropy a hodnota meny ropnej krajiny klesá na nulu.
V posledných mesiacoch sa tieto problémy ešte zhoršili eskaláciou konfliktu medzi Iránom a Izraelom, do ktorého zasiahli aj USA. Teraz čelíme rozpočtovej kríze a inflácii presahujúcej 40 %. Inflácia súvisí s oslabením meny, keďže Irán dováža veľkú časť svojich základných tovarov, ako sú potraviny. Slabá domáca mena vedie k vyšším cenám dovozov. Veľká časť obyvateľstva má preto ťažkosti zaplatiť si samotné potraviny. To je jeden z dôvodov, prečo začali masové protesty. Režim reagoval tvrdo, použitím sily proti demonštrantom, represiami, odstavením internetu a ďalšími opatreniami.
Masové protesty a reakcia režimu opäť výrazne zvýšili neistotu a podkopali dôveru v Irán, jeho ekonomiku a nepriamo aj v jeho menu, čo viedlo k oslabeniu meny a v skutočnosti k zhoršeniu problémov. Sme tak uväznení v začarovanom kruhu. Zhoršenie problémov v dôsledku oslabenia meny povedie k ďalšiemu oslabeniu meny. Pokiaľ nedôjde k zmene režimu a k zavedeniu reforiem.
