USA zvyšujú clá na 15 %

Americký minister financií Scott Bessent oznámil, že administratíva plánuje neskôr tento týždeň zaviesť globálne clo vo výške 15 %, ktoré nahradí súčasnú sadzbu 10 %. Toto rozhodnutie prichádza po nedávnom rozhodnutí Najvyššieho súdu USA, ktorý predchádzajúci colný program zrušil, pretože bol v rozpore s platnou legislatívou. Nová sadzba má byť dočasná a úrady očakávajú návrat k predchádzajúcim úrovniam počas niekoľkých mesiacov, keď budú vytvorené trvalejšie rámce colnej politiky.
Ekonomické dôsledky tohto kroku sú viacvrstvové. Pre spotrebiteľov môže vyššie clo znamenať rast cien dovážaného tovaru, čo môže krátkodobo zvýšiť inflačné tlaky. Spoločnosti pôsobiace v medzinárodných dodávateľských reťazcoch môžu čeliť vyšším nákladom na suroviny a komponenty, čo ich môže prinútiť prehodnotiť nákupné stratégie, zmeniť dodávateľov alebo preniesť časť nákladov na zákazníkov. Finančné trhy, najmä sektory úzko spojené s medzinárodným obchodom, môžu reagovať vyššou volatilitou a neistotou.
Toto clo má zároveň významný politický a geopolitický rozmer. Vysiela jasný signál, že USA sú pripravené využiť dostupné nástroje obchodnej politiky, aj napriek právnym obmedzeniam, aby si udržali konkurenčnú výhodu. Nová sadzba môže urýchliť reorganizáciu globálnych dodávateľských reťazcov a prinútiť obchodných partnerov, vrátane Číny a Európskej únie, k rokovaniam alebo k zváženiu odvetných opatrení.
Z širšieho pohľadu zavedenie 15 % cla ukazuje, že americká administratíva je odhodlaná chrániť svoje obchodné a politické záujmy. Jej rozhodnutia ovplyvňujú nielen krátkodobé ekonomické podmienky, ale aj globálnu rovnováhu síl. Vyššie clá ovplyvňujú ceny, náklady firiem, dynamiku finančných trhov aj medzinárodné vzťahy, čo z nich robí kľúčový prvok ekonomickej a politickej stratégie Spojených štátov.
📈 Online trading konferencia 2026
Denné zhrnutie: Indexy a kryptomeny klesajú pre rastúce ceny ropy 🚩 Zlato a americký dolár posilňujú
Ropa rastie o 11 % pre eskalujúci konflikt na Blízkom východe 📈Rast VIXu poháňa strach na Wall Street
BREAKING: Irán naznačuje, že Európa bude „legitímnym cieľom“, ak sa EÚ zapojí do vojny.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.