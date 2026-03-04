Rally dolára sa zastavuje, ale na ako dlho❓💸

Rast amerického dolára sa zastavuje po správe denníka New York Times, podľa ktorej iránske úrady zdieľali s CIA informácie o pripravenosti na rokovania. Napriek následnej reakcii Iránu — ktorý uviedol, že nedôveruje USA, nevidí dôvod na rokovania a plánuje pokračovať vo vojenských operáciách tak dlho, ako bude potrebné — index amerického dolára (USDIDX) prerušil sériu dynamických rastov a po prelomení 3-mesačného maxima oslabil približne o 0,2 %.
Zdroj: xStation5
Okrem efektu „úteku do bezpečia“ bol rast amerického dolára podporený aj prudkým nárastom globálnych obáv z inflácie, čo podporuje udržiavanie vyšších úrokových sadzieb v USA. Predstavitelia Fedu už pred návratom inflácie PCE na 3 % stále mal jestřábí tón. Dodatočný ropný šok preto viedol k rýchlemu rastu výnosov amerických štátnych dlhopisov a k poklesu už aj tak krehkých očakávaní znižovania sadzieb v roku 2026. Vzhľadom na rozsah nedávnych ziskov dolára a absenciu vyhliadok na deeskaláciu konfliktu však môže byť dnešná korekcia len technická a nemusí nevyhnutne signalizovať koniec tlaku na ďalšie posilňovanie dolára.
Zatiaľ čo nové inflačné obavy majú globálny charakter, kombinácia efektu „inflačná nervozita + útek do bezpečia“ oslabila väčšinu mien G10 voči americkému doláru. Dokonca aj švajčiarsky frank zaznamenal výraznú korekciu. Najviac zasiahnutý bol menový pár EUR/USD, ktorý je tento rok približne -1,2 % YTD.
Zdroj: XTB Research
Európska centrálna banka (ECB) teraz čelí ešte náročnejšiemu rozhodovaniu, keď musí vyvažovať opätovný rast inflačných tlakov proti reálnemu riziku recese v Európe. Ceny zemného plynu v Európe sa v reakcii na eskaláciu konfliktu a pozastavenie produkcie LNG v Katare zdvojnásobili. Pokles cien energií v posledných rokoch bol pritom hlavným faktorom, ktorý pomáhal tlmiť európsku infláciu a zároveň podporoval rast ekonomickej aktivity. Trvalejší rast cien plynu by preto mohol spomaliť postupné oživenie európskej ekonomiky.
Napriek symetrickému rastu výnosov na oboch stranách Atlantiku pár EUR/USD výrazne oslabil kvôli expozícii Európy voči volatilite cien plynu, ktorá hrozí vymazaním nedávnych zlepšení ekonomickej aktivity (lepšie GDP, rastúce PMI).
Zdroj: XTB Research
Napriek úspešnej obrane technickej podpory na úrovni 1,1600 zostáva sentiment okolo menového páru EUR/USD výrazne medvedí, čo potvrdzujú aj dáta z derivátového trhu. Ukazovateľ Risk Reversal signalizuje pretrvávajúcu preferenciu put OPCE pred call OPCE, čo znamená, že investori stále platia vyššiu prémiu za zaistenie proti ďalšiemu oslabeniu eura počas nasledujúceho mesiaca. Tento pesimizmus odráža rastúce obavy o stav európskej ekonomiky, ktorá čelí tlaku vysokých cien energií a nízkym zásobám plynu — faktorom, ktoré podľa trhu spochybňujú udržateľnosť súčasného ekonomického oživenia.
Kurz EUR/USD (biela) vs. 1-mesačný trhom implikovaný Risk Reversal (modrá, negatívna).
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Články:
📈 Online trading konferencia 2026
Denné zhrnutie: Indexy a kryptomeny klesajú pre rastúce ceny ropy 🚩 Zlato a americký dolár posilňujú
Ropa rastie o 11 % pre eskalujúci konflikt na Blízkom východe 📈Rast VIXu poháňa strach na Wall Street
Bitcoin opäť stráca momentum 📉Ethereum klesá o 5 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.